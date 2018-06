Cardenal Ticona aboga por amnistía para que 'perseguidos' vuelvan al país

No se hizo problemas para abordar temas polémicos. Toribio Ticona, el próximo Cardenal que tendrá Bolivia, conversó con EL DEBER y hasta derramó algunas lágrimas. Será consagrado el 29 de junio en el Vaticano y ultima detalles para su viaje y el encuentro que tendrá con el papa Francisco.

¿Cuál es el momento en el que se sintió más cerca de Dios?

Casi toda mi vida. He visto en mi vida de pobre, de obrero, de sacerdote, de obispo y ahora más que nunca, la acción de Dios en mi vida, increíblemente cómo me ha llevado y todavía, hasta ahora, no puedo comprender el amor que Dios tiene conmigo y en verdad, Dios tiene sus razones que nuestra mente ignora, ha sido una gran sorpresa porque yo no soy la persona indicada para ser Cardenal, pero tampoco podía negar al Santo Padre que me ha nombrado hace dos semanas ya.

¿El momento más difícil que le ha tocado vivir?

Cuando mi mamá y con mi hermano menor, no teníamos qué comer. No he conocido a mi papá, que era minero y yo también era minero. Hay que saber cómo se sufre el hambre, el frío, la necesidad de trabajar, es dura la vida, por eso yo viviré igual que mis hermanos pobres, en un servicio a Dios y a mies hermanos, los pobres.

¿Cuándo y por qué fue la última vez que lloró?

Yo lloré de emoción, pero también recordando a mi padre. Pensar que en mi vida feriados, ni cumpleaños ni regalos, nada no había y yo veía el cariño que los otros jóvenes recibían y yo nada, solamente a mi madre (se le quiebra la voz y derrama algunas lágrimas), pero Dios me ha compensado y aunque no me siento tan capaz, pero Dios me va a ayudar y voy a hacer todo lo posible por servir a Dios y a mis hermanos.

¿Cómo está su salud?

Mal. Yo tengo Parkinson, dice que es una enfermedad incurable. Ya las neuronas de mi cerebro están muriendo y ese fue otro momento duro, pensé en renunciar, pero me han dicho que todavía podía servir a los pobres, ser sencillo y vivir como siempre he vivido.

Hace unos siete años estoy peleando con esta enfermedad, terrible, cuando no tomo mi medicina empiezo a temblar y ya si notas en mis mismas palabras, ya no son vocalizadas y se nota que estoy mal.

Audio de la entrevista al prelado:

Existen muchas críticas de gobernantes a la Iglesia Católica, los llaman jerarcas, les han pedido de que formen su partido. ¿Qué piensa usted, es así?

Sí, nos tratan de jerarcas, de colonizadores, sin embargo, yo con Evo somos amigos y voy a dar el paso para que nos acerquemos y nos respetemos mutuamente, el presidente con su ideología y su partido, y la Iglesia servidora de los hombres. En cosas que nos unen podremos trabajar de manera mancomunada.

¿Dónde estaba el 21 de febrero de 2016?

No me acuerdo bien, pero yo sé que ese día ha habido un referendo, pero no estaba yo y difícilmente te puedo decir. Creo que no estaba en el país, creo que había salido.

Como no estaba, solo escuché por la radio, por la prensa, pero nada más. Hubiera acudido a votar como todo ciudadano, pero uno con su libertad tiene que elegir para quién va a votar.

¿Qué piensa sobre el resultado de ese referendo?

Difícilmente te puedo decir porque no lo he seguido a fondo, no estoy tan convencido, no quisiera meter la pata diciendo que así debe ser, dejo eso a los hombres en la vida. Yo sé que la política, lo social y lo económico van juntos y es un poco discernir este punto.

La Conferencia Episcopal sacó varios pronunciamientos sobre el respeto a las leyes, la defensa de democracia, ¿esos son principios importantes para usted?

Sí, porque esa es la voz de la Conferencia Episcopal, de su presidente, monseñor Ricardo Centellas y de todos los obispos, pero yo no estaba esas fechas, ahora, posteriormente, veremos cómo resultará.

¿No teme que este asunto genere mucho conflicto y división entre los bolivianos?

Ya estamos viviendo eso, seguramente va a ser más, pero si hubiera un entendimiento seguramente va a ser diferente.

¿Cómo llegar a eso? ¿Que el presidente Evo Morales de un paso al costado será una opción?

Unos no van a querer dejar y otros van a seguir molestando hasta sacarlo (del poder). Es difícil y cómo el Evo es mi amigo, me reservo mi opinión?

¿Cuál es su opinión real sobre el nuevo Palacio?

El edificio, como edificio, por el desarrollo y progreso de nuestra patria, está bien, depende de que uso le das. En su condición, mi amigo Evo, como yo, siendo de extracción campesina, eso es mucho y sabiendo que hay necesidades, desdice eso, eso quería decir, no atacar.

Difícil decir qué debería ser ese Palacio, ya debe tener definido qué será, pero a la larga o a la corta, cuando (Evo) va a dejar (el poder), como todos pasamos por este mundo, servirá para alguna otra cosa buena.

Video del Cardenal sobre la amnistía:

¿Qué piensa sobre el llamado 'caso terrorismo'?

Verdaderamente nuestras autoridades judiciales continúan con el proceso y, de repente, gente que es procesada, pero que quizá no es culpable, está en la cárcel, entonces el Gobierno, las autoridades, los abogados y la ley deben agilizar para que haya castigo para el culpable y al que no es, darle la libertad. Hay un principio, mientras no se pruebe que es culpable, es inocente.

¿Cuál es su opinión sobre la cadena perpetua y el aborto?

La vida es un don de Dios, la mujer que fecunda, desde ese momento, ya es un ser vivo, todo lo demás que venga no estoy de acuerdo, tenemos que mantener nuestros principios de cristianos católicos en no matar, un aborto es matar.

Sobre la cadena perpetua, depende de a qué motivos y a quién, hay personas que no han sido juzgadas. Difícil saber si estar a favor o en contra.

Muchos líderes de oposición piden que se disponga una amnistía para "perseguidos políticos" que están fuera del país, ¿qué piensa usted?

En la historia de nuestra patria Bolivia han existido siempre amnistías, según los casos, beneficiaría a nuestros hermanos que quizá, como decimos, no se ha terminado el proceso, no se sabe si en verdad son culpables, no se sabe si lo hicieron voluntariamente, tantas casuales que hay.

¿Abogaría para que retornen al país aquellos que se declaran "perseguidos políticos"?

Claro, son nuestros hermanos bolivianos, el tiempo pasa, debe venir la amnistía (para perseguidos políticos) y que vuelvan, pero que, por supuesto, cambien, se conviertan, pues, y que no vengan a hacer lo mismo, tomar venganza, eso no estoy de acuerdo.

¿Qué es lo que le dirá al papa Francisco cuando lo vea en el Vaticano? ¿Qué le contará de Bolivia?

Voy a aconsejarle en las cosas más sencillas en las que le pueda ayudar. Tan mal no estamos, yo me acuerdo desde niño, los tiempos han cambiado, él ha venido y el papa también es el amigo del papa, entonces difícil es adelantar lo que le puedo decir yo al papa sobre Bolivia.

¿Por qué quiere que lo recuerden a usted?

No voy a cambiar nada, el título de Cardenal no me va a hacer grande ni chico sino el que era el Toribio, el que era sacerdote humilde y sencillo, que ha trabajado por los pobres y que alguna vez a mediado en las marchas, ese seguirá siendo.