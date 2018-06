Cardenal Ticona: 'Alguien me dijo que como soy de origen indio, no aceptan'

Accede a conversar, pero pide no hablar mucho. El Cardenal, Toribio Ticona, volvió a dialogar con EL DEBER para decir cómo se siente tras el comunicado de la Conferencia Episcopal de Boliviana (CEB), en el que se sostiene que no es el vocero de la Iglesia Católica en el país.

"Por una palabra que dije, que el 21 de febrero, que sobre esa pregunta no puedo decir nada porque tengo que hablar con mis hermanos los obispos, ellos se han resentido por eso, creyendo que no estaba de acuerdo", explicó el prelado en un breve contacto telefónico.

En una anterior entrevista con este medio y al ser consultado sobre su opinión respecto al referendo del 21F de 2016, el obispo emérito declaró: "Cómo el Evo es mi amigo, me reservo mi opinión"; también apoyó la existencia de una amnistía para "perseguidos políticos". Luego de eso se conoció que fueron canceladas al menos otras tres entrevistas que iba a tener.

Sin embargo, considera que "es una llamada a un hermano que quizá se ha excedido", aunque no considera que se trate de tal extremo y se limita a indicar que en su mente ahora solo está servir a la gente y compartir su fe de forma humilde.

"Alguna persona me ha dicho que como soy de origen campesino, indio, no aceptan así nomas, quieren siempre ellos exaltarse, en fin, por vanidad y ostentación, pero no creo", responde el purpurado, consultado sobre si piensa que por opinar diferente se lo pretende acallar.

¿Siempre defenderá lo que piensa?, se le consultó a Ticona y respondió: "Tengo que ser así, pues, vivir pobremente, servir a mi gente, no valerme de estos grandes honores, que Cardenal, nada, sino, al contrario, un hermano más, cristiano, que quiere vivir su fe con la gente humilde y sencilla".

Evita señalar si existen o no obispos con pensamiento cuadrado dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica en el país y prefiere indicar que "no hay una uniformidad, puede haber una unidad pero no una uniformidad. Dentro de la unidad no puede haber una uniformidad, por lo tanto se admite".

El Cardenal explica que por ahora no está confirmado que Evo Morales lo acompañará para su consagración. "Todavía no estoy alistando el viaje al Vaticano. Tampoco está confirmado (que el presidente viaja conmigo), porque ya se ha ido, pues", dice entorno a la gira que el jefe de Estado cumple en Rusia, Holanda y China.

"No tengo que llevar mucho, (mi) ternito puesto en el cuerpo, nada más", explica en tono cordial, respecto a la ceremonia que tendrá lugar el 29 de junio en la Santa Sede.