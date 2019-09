Canelas: no es por soberbia que no se declara desastre nacional

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, aseveró que el Estado "no está desbordado" económica y técnicamente para que tenga la necesidad de declarar "desastre nacional" ante los incendios que afectan la Chiquitania, en el oriente boliviano.

"No es capricho, soberbia el no declarar desastre nacional", dijo el ministro en entrevista con medios estatales, sino que "no corresponde" porque el Estado puede responder a la actual situación que se vive en el país a raíz de los incendios.

El ministro explicó que en febrero se aprobó un decreto que establece "emergencia nacional", en ese entonces ante una inundación, norma que aún está vigente y sirve para viabilizar la llegada de la cooperación internacional, tal como sucede en la actualidad.

Aclaró que la llegada de ayuda internacional depende de una "valoración técnica" que realizan las cancillerías de los países -del afectado y del cooperante- además del cumplimiento de una serie de normas precisas de cada nación.

Manifestó que tampoco es correcto pensar que una declaratoria de "desastre nacional" solucionaría de manera más rápida y efectiva la emergencia, pues existen países -dijo- que con más recursos que Bolivia tienen incendios que suelen durar mucho tiempo.

La autoridad indicó que, sin la intención de pretender relativizar lo que sucede actualmente, en años anteriores se experimentaron situaciones "complicadas" y no se aprobó un "desastre nacional".

"Qué jefe de Estado si se ve desbordado no va a recurrir a todo lo que puede para hacer frente a la situación", mencionó.

De acuerdo con el reciente informe del Gobierno los focos de calor disminuyeron de 704 a 662, la pasada jornada, y las tareas para sofocar las llamas prosiguen.

También puedes leer: