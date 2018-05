Costas a Canelas: "Parece que escuchó un solista. Yo escuché a miles gritar Bolivia dice no"

"Al parecer, el gobernador de Cochabamba escuchó un solista. Yo escuché un coro de miles de voces" (sic), escribió este martes el titular departamental de Santa Cruz, Rubén Costas, sobre los dichos de su par, Iván Canelas, que calificó de "extraños" a quienes corearon el 'Bolivia dijo No' en los escenarios de los Juegos Suramericanos.

La autoridad departamental cochabambina hoy realizó polémicas declaraciones sobre ciertos incidentes que se registraron con algunos activistas que aprovecharon el evento deportivo para recordar la victoria del No en el referendo del 21F.

Esta jornada el gobernador del MAS declaró: "No vamos a pensar en que algún cruceño venga aquí a gritar Bolivia dijo No (...) No se dejen sorprender por extraños que vienen a tratar de afectar y dañar los Juegos Suramericanos"

Costas considera además que "el grito #BoliviaDijoNo se ha convertido en un himno, se ha convertido en la melodía de la #Democracia boliviana. #21F", ratificando la defensa de los resultados del referendo en el que ganó el No a la repostulación de Morales.

Durante la inauguración de los Juegos Suramericanos, la activista María Anelín Suárez fue obligada a cubrirse su polera, en la que se pedía el respeto al referéndum del 21F; luego el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que existen normas internacionales que prohíben que se haga política en recintos deportivos.

