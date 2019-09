Canelas: 'Las alianzas de Mesa son una reedición de la megacoalición'

Como una "reedición de la megacoalición", así calificó la mañana de este miércoles el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, las adhesiones que suma la candidatura a la Presidencia de Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana (CC).

"Nosotros vemos un ejemplo más del desorden que sigue, después de una década, siendo la constante en la oposición (...) Parece que solo hay una búsqueda por el poder, por volver a estar en el Estado para utilizarlo como un botín, yo creo que los bolivianos no merecen eso", dijo la autoridad en puertas de Palacio Quemado.

La postulación del expresidente recibió esta semana el respaldo de Samuel Doria Medina, con Unidad Nacional (UN) y suscribió hace meses una alianza con Soberanía y Libertad (SOL.bo), agrupación del alcalde de La Paz, Luis Revilla.

"Hace un mes y medio Carlos Mesa estableció una alianza con Leopoldo Fernández, pero nadie se hacía cargo de esa alianza, ni Leopoldo Fernández ni Comunidad Ciudadana hablaban de esa alianza, un tiempo después fue Manfred Reyes Villa que hizo un video para pedir el voto por Mesa, tampoco se dijo mucho", observó Canelas.

El ministro agregó: "escuchando al líder de Unidad Nacional, resulta sorprendente que le preste apoyo a una candidatura, que en sus propias palabras, no le gusta, no le gusta el programa de Gobierno, reconoce que no le gusta el carácter del candidato, al que ha criticado mucho, entonces la pregunta es ¿en qué consiste la alianza y por qué Doria Medina le pide a sus militantes que voten por una candidatura en la que no cree, por un programa de Gobierno que no le gusta y por una visión de país que no comparte?".

Ya en las últimas horas la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, había calificado como un "peligro" para Bolivia el acercamiento entre Mesa y Doria Medina, mientras que Óscar Ortiz, consideró que el jefe de UN dio su respaldo, solo viendo su beneficio propio.

Conoce más sobre el tema: