Canelas: 'Declarar desastre no significa una solución inmediata'

Pese al pedido reiterado de algunos sectores, el Gobierno no declarará desastre nacional por los incendios que azotan la Chiquitania desde finales de julio y que han consumido cerca a un millón de hectáreas de bosque y pastizales.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, mantiene lo que dijo anteriormente, que el Estado no está desborado económicamente y que puede atender la emergencia. Añadió, en entrevista con Unitel, que para declarar desastre la ley indica que se deben cumplir ciertas condiciones y que, en todo caso, hacerlo "no significaría una solución inmediata".

"La ayuda internacional no suelen ser montos grandes y tarda mucho en concretarse. Te piden evaluaciones técnicas", manifestó.

Costo político

Para Canelas, los actores políticos conocen la ley y saben que no se cumplen las condiciones para declarar desastre nacional pero pese a ello insisten en pedir declatoria de desastre. Sin embargo, afirma que no se cumple la normativa nacional para hacerlo.

"Si nos guiáramos por un calculo político declararíamos desastre, pero hay que ser respestuosos de la norma a pesar del costo político que nos supone, si no están dadas las concidiones, no lo vamos a hacer. Uno no puede usar la ley a su antojo", afirmó.