Candidatos opositores ven un discurso repetitivo y con 'excesivas mentiras'

“Fue un discurso electoralista y con excesivas mentiras”, así sintetiza Víctor Hugo Cárdenas, exvicepresidente de Bolivia y candidato a la presidencia por UCS, los 51 minutos de informe a la nación de Evo Morales. Los cuestionamientos al discurso del mandatario también vienen de parte de los opositores Óscar Ortiz (Bolivia dice NO) y Virginio Lema (MNR) que consideran que no se tocaron temas como la justicia y el narcotráfico.



Cárdenas no cree que Bolivia sea el líder mundial de inversión en energía alternativa, como lo anunció el presidente, que en 2016 fue el país que más invirtió en este rubro con respecto al PIB. También califica de ‘barbaridad’ creer que el aumento de la jubilación aumentará el empleo y trató de corregir al mandatario cuando dijo que Bolivia seguirá siendo líder económico en América Latina. “El único indicador que nos beneficia es el crecimiento del PIB. Nuestra economía es tan pequeña que no hemos alcanzado ni a Parú, Argentina o Brasil”, dijo.

Por su parte el senador y candidato de la alianza Bolivia dice No, Oscar Ortiz, ve el discurso de Morales como repetitivo pues cada vez tiene menos que ofrecer al país.

Ortiz consideró que Morales se oculta en las cifras y los promedios para no ver que no ha logrado dar bienestar a la población y que si bien hay 600.000 universitarios estos no encuentran luego empleo, que si bien se tiene una cifra más baja de desempleo, más del 60% es informal. “Sigue hablando del plan de los hospitales, prometiendo las mismas cosas que hace 13 años. No entiende que de nada sirve el ladrillo si no hay médicos”.

Promesas incumplidas

Ortiz criticó al presidente por promesas incumplidas y preguntó, ¿con qué moral hablan de la justicia y la corrupción, siguen ofreciendo hospitales. Esconden en cifras y promedios la incapacidad de su gestión".

Mientras que Cárdenas pone sus dudas y no cree que el Gobierno del MAS sea "cero tolerancia a la corrupción" al cuestionar que no se haya hablado sobre justicia. “Es el gobierno más corrupto de los 36 años de democracia”, aseguró el exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Tema marítimo

"Me molesta que el tema del mar solo haya recibido 2 minutos sin asumir ninguna responsabilidad, sin explicarle al pueblo boliviano el impacto negativo que hemos sufrido...sin decirle al pueblo boliviano qué vamos a hacer más adelante. El Presidente solo se dedica a hacer campaña y se olvidó del mar", cuestionó Óscar Ortiz.



El candidato por UCS lamentó que tanto el presidente como el vocero de la demanda marítima (Carlos Mesa, postulante por Comunidad Ciudadana), no hayan brindado un informe al país sobre por qué se perdió la demanda y redondeó la idea de discurso electoralista al indicar que Morales ofreció aumento de salarios, bonos y bajos precios de los combustibles.

Virginio Lema: Hace oídos sordos a las verdaderas amenazas



Para Virginio Lema, candidato a la presidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, Evo Morales se llevó al Palacio Legislativo a un grupo de aplaudidores para que creer que todo está bien.



El tarijeño aseguró que el presidente hace oídos sordos a las “verdaderas amenazas” como las pérdidas de libertades democráticas y cree que sigue un modelo económico y político que ha llevado al país a la pobreza desde hace 200 años.

“Evo Morales dice que somos número uno en el mundo en muchas cosas, pero no dice que somos número uno en narcotráfico y los narcotraficantes están en el Chapare, de donde él viene”, aseguró.



También reclamó un mayor informe de la derrota en La Haya y que no hable de las alternativas de salida al mar por la hidrovía Paraguay-Paraná. La parte más dura de su crítica fue la negación de los indígenas: “Soy un convencido de que en Bolivia no hay indígenas, solo un grupo de disfrazados en Palacio y ahora que se acerca Carnaval, se disfrazan más todavía”, dijo.