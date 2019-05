Candidatos a la Presidencia se incomodan por bienes y rentas del Estado

La posibilidad de que algunos de los candidatos tengan propiedades o hayan realizado operaciones alterando documentos de compra-venta, incomoda a los políticos que irán a las elecciones presidenciales de octubre. Muchos reaccionaron con risas nerviosas y otros pidieron no hablar del tema; por el contrario, aprovecharon para descalificar a los dos principales adversarios de esta contienda que se acerca.

El expresidente, Jaime Paz Zamora, que intentará de nuevo llegar a la silla que ocupó entre 1989-1993, optó por no responder si él alguna vez incurrió en comprar o vender algún bien y ‘maquillar’ el precio con la otra parte.

“No, no voy a opinar, yo no quiero opinar nada, aquí está claro que este es un debate impositivo y de narcos, eso es todo lo que puedo decirle”, reiteró tres veces.

Para el exmandatario, la campaña aún no ha empezado y por tanto estos diálogos que salen entre candidatos se inscriben en las pugnas previas a cualquier proceso electoral.

El novel candidato movimientista, Virginio Lema, aseguró que las pugnas entre Carlos Mesa y Evo Morales lograron que los medios vuelquen su vista a otros candidatos, pero con el mismo tema y que él no estaba dispuesto a seguir la agenda impuesta por sus adversarios políticos.

“Sabemos que hay un Código Civil y esa norma es la que reglamenta, la que legisla y muestra el camino de cómo debes hacer una transferencia, es muy claro”, afirmó y luego aseguró que él nunca hizo esas transacciones.

En días pasados los candidatos, Evo Morales y Carlos Mesa se enfrascaron en una discusión por la venta de un inmueble de los padres del segundo y que el MAS aprovechó para acusarlo de evasor de impuestos; este les retrucó que tienen vínculos con el narcotráfico.

Hay reglas

El senador y candidato a vicepresidente por Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez, explicó que en el municipio de Potosí existen reglas para las transacciones y que se toma como referencia los precios comercial o catastral en el caso de los inmuebles y el año del modelo del vehículo para el cobro de los impuestos.

“En mi caso, pues yo tengo dos bienes, los únicos y los he adquirido mediante un préstamo bancario, por eso yo tengo un déficit, debo ser el único senador que tengo déficit porque tengo deudas al banco y, cuando se trata de esos préstamos, se tienen que presentar papeles”.

El también expresidente Víctor Hugo Cárdenas opinó que la confrontación Evo-Mesa es una batalla de la apariencia y que es una estrategia para atraer la atención del público.

Aseguró que él tenía dos casas, una de las cuales le arrebataron por orden del Gobierno del MAS.

