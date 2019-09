Candidata del MAS hace campaña con fósforos y recibe durísimas críticas

Asegura que no hubo mala intención. Cecilia Urquieta, candidata del MAS por la circunscripción 8 en La Paz, realiza su campaña electoral con algunos regalos para la población, entre ellos cajitas con fósforos que llevan la imagen del presidente Evo Morales. En redes sociales surgen durísimas críticas porque algunos relacionan esos utensilios de cocina con los incendios en la Chiquitania.

"Sí, he visto lo que circula en redes sociales. Son regalos de voluntarios que están apoyando a la campaña y creo que la gente tiene que cocinar día a día, y no tiene ninguna relación con el incendio que existe en la Chiquitania, son cosas totalmente diferentes", dijo la postulante a diputada en entrevista con EL DEBER.

Las fotografías se viralizaron la tarde de este domingo y existieron diversas reacciones. Por ejemplo, desde la cuenta en Twitter de UCS se escribió: "La desubicación de #CeciliaUrquieta, candidata del MAS de la #C8 y la ilegalidad de @evoespueblo; entre ambos, siguen destrozando la Chiquitanía. El mensaje es claro. #SOSChiquitania" (sic).

Mientras que Urquieta ratificó que son cosas totalmente diferentes. "No tiene nada que ver una cosa con la otra, la gente cocina, utiliza cerillos y no tiene nada que ver con el incendio, me parece que intentan una relación bastante desacertada", acotó Urquieta.

Otra de las imágenes de la forma de campaña: