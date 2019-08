La candidata vicepresidencial por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Lucila Mendieta, respaldó al candidato presidencial, Félix Patzi, quien afirmó que la incursión de las mujeres en política causó el incremento de los casos de feminicidio, por lo que sugirió que los esposos acompañen a las mujeres a su fuente de trabajo para evitar que se pongan celosos.

"Es necesario. En mi caso, por ejemplo, es (mi esposo) quien me apoya. En caso de que yo sea autoridad, salga vicepresidenta, me gustaría, me sentiría más cómoda que me acompañe", afirmó Mendieta el miércoles a los medios en Sucre.

La postura fue respaldada por las candidatas de Sucre a la Asamblea Legislativa por esa fuerza política, que dijeron que las declaraciones del presidenciable son una defensa a la familia.

Aquí puedes ver las palabras de Lucila Mendieta:

Las manifestaciones de apoyo se dieron, tras las críticas de diferentes sectores que calificaron a Patzi como "machista", "misógino" y "retrógrado".

Patzi, en horas de la tarde, salió a los medios a justificar sus declaraciones en el tema del feminicidio, señaló que hubo una mala interpretación. "Sobre los celos profesiones, desde los celos de ingresos, desde incluso los celos sentimentales que son las causas fundamentales de las violencias intrafamiliares, que deriva en muchos casos, al feminicidio; este es la causa fundamental, este es el diagnóstico que debemos hacer", explicó.

Habló sobre un proceso transición donde al varón le es difícil la incorporación de la mujer a la vida pública. El candidato cree "que lo que he dicho ha afectado la visión liberal individualista frente a una visión de resguardo a la familia en lo comunal", dijo.

Suman las críticas

La candidata presidencial del Partido Acción Demócrata Boliviana (PAN-Bol), Ruth Nina, desde la cama del hospital donde se encuentra recuperándose tras un accidente de tránsito, le dijo que Patzi que es enemigo de las mujeres por justificar el feminicidio.

"Quiero decirle como mujer, como candidata, que esas declaraciones vulneran todos los derechos de las mujeres, señor Patzi, usted es enemigo de las mujeres por eso está justificando el feminicidio. Le recuerdo que las víctimas de feminicidio, no son políticas, son humildes mujeres del pueblo", declaró.

En la misma línea, las candidatas del partido Comunidad Ciudadana (CC), mediante un video, rechazaron las declaraciones del candidato de MST y dijeron reflejan una cultura patriarcal.

"La bancada de CC expresa su rechazo y su condena a las declaraciones del Gobernador de La Paz y candidato a la presidencia Feliz Patzi. Refleja una cultura patriarcal, machista, misógina que genera violencia contra las mujeres", manifestaron las candidatas a la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el expresidente y candidato a la Presidencia por CC, Carlos Mesa, publicó en su cuenta de Twitter el video y escribió: "Reafirmamos nuestro compromiso con todas las mujeres de Bolivia. No vamos a dar ni un paso atrás. ¡¡No a la violencia!! #YaEsDemasiado"

La Defensoría de Pueblo dijo, en una nota de prensa, que las "declaraciones vertidas por el candidato presidencial del MTS evidencia una posición sexista y machista de discriminación en razón de sexo.