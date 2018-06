Canciller niega descalificación de Suxo como candidata a la CIDH

Hace 54 minutos

El canciller del Estado, Fernando Huanacuni, informó que la Asamblea General de la OEA elegirá a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos este 4 o 5 de junio. Precisó que la exministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo sigue en carrera.

La autoridad precisó que el reporte del Panel independiente para la elección de jueces y juezas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un "informe oficial de la OEA", sino que es un documento elaborado por un grupo de personas que a través de ese instrumento expresan su opinión.

"Por lo tanto, no hay ninguna descalificación, menos la no participación. Más por el contrario, los cuatro candidatos están vigentes, de los cuales el 4 y 5 (de junio) se elevarán a votación y ahí se decidirá quiénes van a ser elegidos", declaró el jefe de la diplomacia boliviana.

Los candidatos, además de Suxo, son Eduardo Ferrer M., Ricardo Pérez M. y Humberto Sierra P. sobre quienes el panel de expertos estableció que están "altamente calificados", para ser electos miembros de la Corte-IDH, mientras que a Suxo le hacen observaciones.

Los panelistas consideran "posiblemente riesgoso que no posee el mismo grado de conocimiento y experiencia respecto de actividades judiciales y de las labores del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos que otros candidatos", señala el informe.

Asimismo, en la parte conclusiva, el panel sostiene que podría "existir una posible falta de independencia e imparcialidad dada su estrecha afiliación con el actual Gobierno de Bolivia".

Huanacuni insiste en que esta es una opinión de un "grupo de personas", pero que el documento no es oficial porque los cuatro aspirantes siguen en carrera y solo los países miembros de la OEA elegirán a los futuros jueces de la Corte-IDH, este lunes o martes en la Asamblea del organismo.