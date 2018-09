Canciller dice que Chile distorsiona la demanda y pide respeto a Morales

El canciller Diego Pary conminó a Chile a no engañar con declaraciones en las que no dicen la verdad con relación al fondo de la demanda boliviana que nada tiene que ver con el Tratado de 1904, exigió que el vecino país deje de adelantar una posición posterior de no negociación tras el 1 de octubre, cuando se conocerá el fallo.

El jefe de la diplomacia boliviana advirtió que el país no permitirá intromisión en asuntos internos y recordó que el presidente Evo Morales no necesito del tema marítimo para ganar elecciones.

Señaló que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, a través del canciller Ampuero, realizaron declaraciones que distorsionan la esencia y el concepto de la demanda marítima boliviana direccionando hacia el debate público respecto al Tratado de 1904 que no forma parte de la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia.

En ese sentido estas declaraciones realizadas por las autoridades de chile merecieron cuatro consideraciones: primero, que todos los antecedentes del proceso judicial seguido por Bolivia contra Chile ante la CIJ sobre la obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico son de público conocimiento y están disponibles en la misma página web de la Corte.

Segundo, advirtió que "nuestra demanda marítima está sólidamente solventada en documentos de orden histórico y jurídico.. Esa es la base que forma la causa judicial que será resuelta el 1 de octubre próximo. No son versiones desfiguradas y provocativas que difunde el ministro Roberto Ampuero a los medios de comunicación, esas declaraciones no corresponden a la verdad ni al respeto que merecen nuestros pueblos, nuestras autoridades y la CIJ.

Cómo tercer punto señaló que a estas alturas del proceso tampoco corresponde, ni es correcto por parte del ministro Ampuero confundir a través de los medios sobre los alcances de la demanda, lo actuado en el proceso y peor anticipar aún consecuencias sobre su resultado o poner en duda el cumplimiento del fallo.

Advirtió que tampoco resultan admisibles "y deploramos categóricamente las afirmaciones sobre la legitimidad y la convicción de la causa marítima que el pueblo boliviano sostiene unido desde hace 139 años independientemente de sus autoridades que de manera coyuntural cumplen una tarea o una responsabilidad. "Cabe hacer notar que el presidente Evo Morales no necesitó ni utilizó la demanda marítima para ganar elecciones y procesos de consulta nacional. Ha participado en muchos procesos electorales y los ha ganado sin necesidad de hacer mención al tema marítimo.

Luego advirtió que el canciller Ampuero provoca inútilmente al pueblo boliviano y a sus autoridades al pretender confundir la causa marítima con asuntos de la política interna. "Es una inadmisible falta de respeto por la soberanía de los pueblos poner en duda la actuación de los gobernantes en lo interno a puertas de recibir una decisión de la corte Internacional de Justicia.

Bolivia" es y será respetuosa" del Derecho Internacional, de los instrumentos internacionales de los tribunales establecidos por la organización de Naciones Unidas y sobre todo que la vocación de paz y diálogo como la mejor herramienta para resolver las controversia de manera pacífica entre Estados. En ese marco volvió a llamar al diálogo al Gobierno chileno.