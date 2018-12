Canciller: 'A Bolivia le tiene sin cuidado lo que digan expresidentes'

El canciller Diego Pary afirmó este martes que "a Bolivia le tiene sin cuidado cualquier pronunciamiento que hagan los presidentes de la derecha latinoamericana, que tienen un gran pasado que los pueblos no lo olvidan", en referencia al rechazo a la repostulación de Evo Morales.

"Bolivia actúa sobre la base de su Constitución, sobre la base de las decisiones del pueblo, Bolivia no se debe a ningún otro pronunciamiento", agregó el ministro de Relaciones Exteriores en entrevista con radio Patria Nueva.

Una veintena de expresidentes demandaron a los Gobiernos miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) mantenerse “vigilantes” y disponer de las “medidas preventivas necesarias” ante lo que consideraron la “ruptura del orden constitucional y democrático” en Bolivia, a raíz de la repostulación del mandatario, de acuerdo a un pronunciamiento de la denominada Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

"Este pronunciamiento nace de los presidentes que lideran la derecha. No les gusta que haya un país como Bolivia, que antes aparecía en los últimos lugares de desarrollo humano y ahora es el país que más crece. Es una acción política para debilitar a nuestro candidato, pero el pueblo sabe reconocer", agregó Pary.

Ayer Morales rechazó el pronunciamiento que realizaron 20 exmandatarios latinos y europeos contra su repostulación y aseguró que representan al capitalismo y defienden al imperio y no a los pobres, trabajadores e indígenas.

"Los 20 expresidentes representan al capitalismo y defienden al imperio, (y no) al pueblo, pero aquí ellos no deciden, aquí los bolivianos deciden quién es su presidente y no los 20 expresidentes", enfatizó.