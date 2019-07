Campesinos protestan por espacios oficialistas

Los sectores afines al MAS expresaron su descontento por la conformación de las listas de candidatos a diputados y senadores. La protesta comenzó el lunes y se mantiene hasta hoy, cuando falta un día para el plazo establecido por el Órgano Electoral para la presentación de las nóminas de postulantes a la Asamblea Legislativa.

Este es el caso de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, que tuvo ayer un ampliado de emergencia para exigir la incorporación de uno de sus miembros a la lista de candidatos. La inconformidad en el masismo cruceño se hizo pública cuando filtraron un audio en el que se escucha una discusión entre el exministro de Autonomías Hugo Siles y el jefe departamental del MAS, Juan Guzmán, por la definición de las nóminas.

En el ampliado de ayer se determinó sugerir que en caso de que alguno de los precandidatos incumpla con los requisitos, la vacancia sea ocupada por un integrante que no haya ocupado un cargo público, informó Guzmán.

“Se ha hecho un análisis profundo, fueron aclaradas algunas dudas y la gente quedó conforme. Se acordó esperar la lista oficial que será presentada el viernes (mañana) y aguardaremos la revisión de los documentos, por parte del TSE, para ver si suben otros precandidatos de las ternas que fueron elegidas orgánicamente”, afirmó Guzmán.

Sin embargo, el dirigente campesino Adolfo León aseguró que la nómina está cerrada. “No habrá cambios en las listas del MAS”, sostuvo al minimizar las “diferencias” y las “pugnas”, porque dijo que son normales en el partido más grande del país.

Siles, actual secretario del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de drogas (Conaltid), evitó dar declaraciones sobre el tema.

En la reunión, un grupo de dirigentes pidió revocar la expulsión de Rolando Cuéllar y lo propusieron como candidato a diputado. Cuéllar denunció a dirigentes de los movimientos sociales por elegir a dedo a los candidatos a asambleístas.

En Cochabamba también hubo diferencias en el partido de Gobierno por la conformación de las listas de candidatos. El exdirigente del Transporte Libre en Cochabamba Daniel Choquerive denunció que la elección de Grover Cuevas como candidato a diputado ha sido ‘a dedo’. “En un ampliado se ha nominado a tres personas y no está él (Cuevas), no sabemos por qué acuerdo con el dirigente departamental. No se está respetando un ampliado. Se están haciendo nombramientos a dedo”, dijo.

Por su lado, en Chuquisaca, el exdirigente de la Federación de Campesinos Marcelino Flores calificó de ‘medio pésima’ la lista de aspirantes a la Asamblea Legislativa. Afirmó que muchos de los elegidos no son conocidos por los sectores sociales.