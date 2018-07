Campesinos prohíben carteles del No en Potosí

La dirigencia de la confederación de campesinos (Csutcb) a través del secretario general, Teodoro Mamani, lanzó la advertencia en contra de los colectivos ciudadanos del ‘Bolivia dijo no’ y dijo que no permitirán los carteles de protesta porque no se trata de una marcha cualquiera sino de un homenaje al país; la dirigencia de las plataformas recordó que no están en este conflicto por decisión propia sino por las acciones del mismo Gobierno.



“Eso ya es insultar, eso ya es un insulto a Bolivia y a las organizaciones, porque esto no es marcha, es un desfile cívico es un aniversario del Estado. No podemos estar gritando”, dijo el dirigente cuando le consultaron si las marchas con carteles serán consideradas una provocación para los campesinos que asistan al desfile.



La representante de ‘mujeres huy’, Kelly Tejeda, recordó que las plataformas salen a protestar por decisión del propio Gobierno y recordó que fue el Gobierno que planteó el referéndum de febrero de 2016, el cual perdió y que ahora le recuerdan a Evo Morales, respetar ese resultado.



“Entonces la declaración del dirigente no es la única, recordemos que ya el subcomandante de la Policía dijo que nuestra presencia era alterar el orden público y que no nos permitirían asistir, pero nosotros estamos viajando, pese a esas advertencias, a marchar por nuestras convicciones”, dijo la activista.



El 16 de julio, el subcomandante de la Policía, general Agustín Moreno, dijo que las manifestaciones que alteran el orden público no serán permitidas en el desfile del 6 de agosto que se realizará en la ciudad de Potosí.



Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que como organismo de seguridad del Estado no se están tomando previsiones especiales para esas fechas sino las de costumbre que se adoptan para cada aniversario departamental y donde asisten autoridades de Gobierno.



Poco después, el comandante general de la institución policial, general Faustino Mendoza, dijo que a ese departamento se enviarán otros 500 efectivos al margen de los que están en ese departamento y consideró que ese número es suficiente para resguardar el orden.



El representante de ‘Otra izquierda es posible’, Beto Astorga, adelantó que ellos están coordinando su presencia con los colectivos y plataformas que están trabajando en Potosí y que hasta el momento se logró asegurar la presencia de al menos cinco regiones que llevarán a sus delegaciones y dijo que portarán sus carteles y asistirán de manera pacífica a las marchas programadas, especialmente el del 6 de agosto.



El dirigente campesino Teodoro Mamani dijo que ellos movilizarán al menos 50.000 campesinos que pueden expulsar a los activistas “como en el tinku”, pelea tradicional del norte de Potosí. Campesinos de Potosí y Chuquisaca llegarán para el evento en la Villa Imperial.

Advertencias

El Tinku

Es una fiesta tradicional del norte de Potosí y consiste en ingerir bebidas alcohólicas y luego desafiar al oponente hasta que uno de los dos sangre.



Banderas y carteles

Las plataformas portarán sus banderas y banners que siempre llevan a las concentraciones, pese a las amenazas.



Las decisiones

Los campesinos tomarán sus medidas el 2 de agosto cuando celebran en Santa Cruz el día de la revolución agraria.