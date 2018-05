Campesinos amenazan con cercar Sucre si cabildo toca a Urquizu

Un ambiente de tensión existe en Chuquisaca a horas del cabildo abierto, convocado por el Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca) tras el conflicto por Incahuasi. Pese a que aún no existe una agenda consensuada para el cabildo de mañana en Sucre, el secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) advierte que cercarán Sucre si es que se pide la renuncia del gobernador de ese departamento, Esteban Urquizu.

"El sector campesino va a reaccionar, ahí sí vamos a cercar la ciudad, porque finalmente el pedido no es eso (destituir a las autoridades). Ellos que hablen del territorio", sostuvo en conferencia de prensa el secretario ejecutivo de esa instancia, Román Barrón.

Detalló que "nuestros afiliados no van a participar porque eso no es con la intensión de defender a Chuquisaca, no es con la intensión de los límites, sino es dar un golpe al departamento de Chuquisaca".

Ayer el propio gobernador advirtió que la intención de la reunión, que tendrá lugar mañana, es sacarlo de su cargo, además de definir nuevas medidas de presión dentro del conflicto por el campo Incahuasi con el departamento de Santa Cruz.

"Que no hablen de las instituciones, del gobernador, del alcalde, para aquello había pues revocatorio. Democráticamente ahí tenían que demostrar capacidad. Ahora quieren dar un golpe de Estado, eso jamás vamos a permitir", agregó el dirigente, a tiempo de conminar a los maestros a retomar sus labores, bajo la advertencia de expulsarlos de las comunidades.

A favor y en contra

El empresariado chuquisaqueño expresó su desacuerdo con el cabildo porque consideran que no tiene un sustento legal. Mientras que hoy al mediodía nuevamente una multitudinaria marcha de cívicos tomó el centro de la ciudad capital, con una delegación de maestros rurales, salud, gremiales y otros sectores más de 5.000 personas

El ejecutivo de los campesinos Román Barrón conminó a los profesores rurales a retornar a las clases, de lo contrario, no les permitirán ingresar más. Además, advirtieron con un cerco a Sucre. En redes sociales también se registra una batalla de memes, unas que convocan al cabildo para pedir la renuncia del gobernador, alcalde y asambleístas, y otros que desacreditan el cabildo.