Camacho admite que dio ‘colaboración’ a Subirana

Dice que lo colaboró, pero no para actos ilegales. Ayer, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dio a conocer que se encuentra bajo investigación por los actos vandálicos que derivaron en la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, en diciembre de 2018, a raíz de una declaración del concejal de La Guardia, Fernando Subirana, que mencionó que recibió la ayuda de Camacho para comprar refrigerios y el transporte.

El presidente cívico corroboró esta versión, pero aclaró que fue para la marcha y no para los desmanes que ocurrieron después, en los que tampoco participó. Dijo que se trata de una ‘tramoya’ para involucrarlo. “Subirana participó en la marcha y se le colaboró con la participación para refrigerio y transporte. Nunca fue con el ánimo de llevar adelante ningún tipo de acción ilegal. En su declaración (Subirana) me menciona como apoyo a la marcha, pero aclarando que no tengo nada que ver”, dijo Camacho.

Por esto el cívico dijo que se presentará hoy a declarar de manera voluntaria en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a las 9:30.

Sin embargo, la primera alusión a Camacho no es la de Subirana, ya que cinco días después de la quema del TED, el 16 de diciembre, se conoció que dirigentes de la FUL habían involucrado al secretario de la Gobernación, Vladimir Peña, a la asambleísta departamental Katia Quiroga y a dirigentes cívicos como ‘financiadores’ de estos grupos, entre los que se confirma ahora que también involucra a Camacho.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó en ese momento de que la investigación se ampliaba al Comité Cívico y las plataformas del 21-F; mientras que Peña, por el lado de los Demócratas, descartó que su partido financie ‘vándalos’.

El coordinador técnico del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), Hugo Siles, dijo que otros activistas sentenciados mediante juicio abreviado también manifestaron haber recibido ayuda de Camacho, cuando era vicepresidente cívico. “Que no nos quieran ver la cara de ingenuos a los ciudadanos sobre su participación. La actuación de los marchistas que derivaron en la quema del TED fue dirigida. Eso de pagar refrigerios no se lo cree nadie. ¿Cree que la gente que hizo la investigación se va a quedar con que solo pagaron los refrigerios, si los sentenciados los mencionaron?”, expresó.

Antes, la esposa del concejal Subirana, Cinthia Rivero, denunció que los investigadores lo sometían a malos tratos y le “ponían los nombres del presidente y el vicepresidente cívico sobre la mesa”. Ayer Camacho recordó estas afirmaciones y pidió al director de la Felcc, Gonzalo Medina, que brinde una aclaración. Al respecto, Siles calificó de ‘vergonzoso’ el papel del concejal e hizo énfasis en que él inicialmente negó su participación en la marcha hasta que se comprobó con imágenes que estuvo involucrado en los destrozos del TED.