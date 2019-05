A las 11:30 de ayer, momento en que el comandante de la Policía cruceña, Igor Echegaray, advertía en una rueda de prensa con procesos penales a las personas que estuvieran protegiendo al hombre más buscado del país, Pedro Montenegro Paz llegó por sus propios medios al edificio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz, se entregó de forma voluntaria y de esa manera puso fin a una afanosa cacería por parte de autoridades nacionales iniciada a mediados de abril.

La sorpresiva entrega del hombre más buscado del país sorprendió a muchos e hizo que en poco más de dos horas llegaran a Santa Cruz el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga; el comandante general de la Policía, Vladimir Calderón Mariscal; y el director nacional de la Felcn, Maximiliano Dávila, quienes en conferencia de prensa en el Comando cruceño presentaron a Montenegro.

En la presentación del extraditable, pues la justicia de Brasil ha solicitado su captura, las autoridades exhibieron un diagrama de vínculos con más de 20 personas supuestamente implicadas en la organización criminal, al parecer, liderada por Montenegro.

Entre los presuntos integrantes de la red figura nada menos que Gonzalo Hurtado Zamorano, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional, quien negó los cargos.

Integrantes de la red

El fiscal departamental, Mirael Salguero, manifestó que ha sido un trabajo arduo para dar con el paradero de este ciudadano que pagó un viaje a 18 personas al carnaval en Cartagena Colombia el 7 de marzo del 2018; entre esas personas se encontraban el capitán Fernando Moreira y el mayor Kurt Germán Brun Ríos y otros.

De esta manera se determinó que Pedro Montenegro Paz mantenía estrecha relación de amistad con Brun Ríos, con el coronel Gonzalo Felipe Medina Sánchez (exdirector de la Felcc), con Fernando Moreira Morón, con la esposa de este, a su esposa a Esther Arteaga Carrasco y con Robin Oscar Justiniano Meruvia.

“Existen serios indicios que el aprehendido Pedro Montenegro Paz, es autor de los hechos ilícitos, que en próximas horas serán Imputados y puestos a disposición de la Autoridad Jurisdiccional para determinar su situación jurídica”, finalizó Salguero.

El fiscal aseguró que “hay un Auto Supremo que ordena la detención preventiva con fines de extradición y eso es lo que seguramente se va a tramitar. Brasil agilizará la extradición que aproximadamente dura entre tres a seis meses. Mientras tanto él permanecerá detenido en la Felcn y en las próximas horas prestará su declaración”.

El cerco fue efectivo

A decir del ministro Romero, las intensas acciones operativas realizadas en Santa Cruz y en otros puntos del país, llevaron a Montenegro a entregarse.

“La multiplicación de acciones en los últimos días tanto en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, han cerrado toda posibilidad de salida a Montenegro. El trabajo de seguimiento a empresas que operan con avionetas y a pilotos; la coordinación con el Ministerio Gobierno de Paraguay con la Policía de países vecinos, especialmente Brasil, Paraguay y argentina, prácticamente cercaron al señor Montenegro y le obligaron a presentarse para que la Policía proceda a su arresto con una acción directa”, explicó Romero.

El ministro agregó que la captura de Pedro, que usaba la identidad falsa de Pedro Hoffman Sainz para pasar desapercibido, se vio frustrada porque usaba un dispositivo que desviaba y neutralizaba el rastreo satelital. Sin embargo, Montenegro fue presionado con la situación de sus hijos menores, que con su fuga y la de su esposa, estaban sin custodia legal, por lo que los iban a dejar en manos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, hecho que posiblemente incidió para que el prófugo se decidiera por su entrega.

El comandante Calderón detalló que desde el 17 de abril se realizaron 52 allanamientos de domicilios en busca del narco que en Bolivia es procesado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad material y uso de instrumento falsificado.

El oficial reveló que dentro del caso se han secuestrado siete inmuebles, con valor estimado de $us 3 millones; 45 motocicletas y cuadratrack, valuadas en $us 800.000 y tres vehículos de lujo con valor de $us 300.000. El total de bienes está valorado en $us 4,1 millones.

Pedro Montenegro ingresó escoltado y enmanillado ayer a la rueda de prensa; vestía un pantalón yin, camisa gris, gorra negra y un chaleco antibalas. Lucía una barba y mostraba un semblante tranquilo. Se ignora si alcanzó a ver entre flashes y cámaras a su hermana que se filtró entre los periodistas policiales para ver de cerca a su ser querido.

La osadía de María del Carmen Montenegro le valió un susto, pues cuando intentó abandonar el edificio fue retenida por agentes que la interrogaron, pero minutos después la dejaron circular. María del Carmen ya fue arrestada el 26 de abril en su casa y liberada al no hallársele relación con negocios de su hermano.

Reacciones de políticos

El presidente Evo Morales saludó ayer a la Policía boliviana y al Ministerio de Gobierno por la captura de Montenegro y recordó que la política de su gobierno es de una férrea lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

“Saludamos al @MindeGobierno y a la Policía boliviana por la captura del narcotraficante Pedro Montenegro”, escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter.

El secretario general de la Gobernación de Santa Cruz y miembro del partido Demócrata, Vladimir Peña, afirmó en su cuenta de Twitter que “el narcotráfico terminó carcomiendo al Gobierno” y aseguró que el tiempo le dio la razón al Gobernador Rubén Costas.