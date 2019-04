COB admite que hace 'sugerencias' en ministerios, pero que no les interesa la Policía

Tras conocerse una supuesta vinculación del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, como un caso de estafa y extorsión para el cambio de destino de policías; el dirigente del ente matriz Pablo Flores afirmó que solo hacen "sugerencias" para los ministerios.

"Como COB nosotros no sugerimos, prácticamente en esto; si alguna vez sugerimos es en tema de ministerios, porque es lo que nos interesa a nosotros; en el tema policías y militares no nos metemos mucho, porque esa es competencia de las autoridades", dijo el secretario General de la COB, Pablo Flores.

Esta declaración se dio a raíz de que se revelara que Huarachi, presuntamente, figura como investigado en un caso de estafa y extorsión contra dos mujeres, que, supuestamente, pidieron el cambio de destino de efectivos policiales.

Al respecto, el dirigente de los maestros rurales de Bolivia, Freddy Mamani, pidió que se aclare la situación.

"A nuestro dirigente máximo de la COB, nosotros vamos a solicitar un esclarecimiento para tener una idea clara de lo que ha pasado, no vamos a permitir corrupción en ninguna instancia. Vamos a pedir inmediatamente que se pueda convocar a un ampliado, seguramente ahí vamos a determinar qué es lo que ha pasado", dijo.

Huarachi, consultado por radio Compañera, manifestó que no conoce la denuncia. "No conozco". "Háblame de sindicatos, temas laborales, no tengo nada yo, no tengo nada, no sé de qué me estás hablando", afirmó.

Por su parte, el diputado de oposición Luis Felipe Dorado pidió la renuncia del Ejecutivo de la COB.

"Es desastroso ver cómo están destrozando una institución como la Policía, y ahora la COB, en vísperas del 1 de mayo. Con qué moral va a salir a pedir justicia social, si el principal dirigente de la COB está ligado a uso de influencias. Es necesario que dé la cara el señor Huarachi y que por moral y respeto a los trabajadores del país, se vaya del cargo", aseguró.

El diputado del MAS David Ramos dijo que nadie quedará libre de investigación. "Nadie está eximido de la investigación. (...) Hay situaciones que involucran a algún dirigente de la COB, pero todos estos aspectos deben ser evaluados por la máxima autoridad jurisdiccional, el Fiscal General del Estado", mencionó.

El secretario ejecutivo de la COB figura como investigado dentro del caso de estafa y extorsión seguido contra dos mujeres, quienes pidieron al entonces comandante policial, Rómulo Delgado, el cambio de destino de efectivos, avaladas por Huarachi.

