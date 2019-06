Vladimir Peña, vocero de Bolivia Dice No, y Gustavo Pedraza, candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, salieron al paso de la ‘sentencia’ que Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado y candidato por el MAS para quedarse en el cargo, lanzó en una entrevista con EL DEBER: “El del MAS es el único proyecto serio de país en Bolivia”.

Para él, la oposición sabe que el oficialismo volverá a tener una votación alta el 20 de octubre porque la población no está dispuesta a escuchar nada distinto al proyecto de Morales y lo único que está en disputa es si tendrán el control del Senado.

Otra perspectiva

Peña cree que después del referendo del 21 de febrero de 2016 hay posibilidades de un cambio de Gobierno, no solo de la disputa por el control del Senado. “Eso es lo que preocupa a Evo Morales. Lo que se va a definir el 20 de octubre es el cambio de Gobierno”, explica. Dice que hay entre un 55 y un 60% de la gente que quiere un cambio y lo que la oposición debe hacer desde los “proyectos alternativos” es representar ese cambio.

Ahí está la diferencia con García Linera: no cree que se estén expresando proyectos alternativos. Para él, tanto Óscar Ortiz (Bolivia Dice No) como Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) no se atreven a expresar su verdadero proyecto -que definió como ‘neoneoliberalismo’- porque ha fracasado en otros países de Sudamérica.

Por ello asegura que Mesa tiene una especie de complicidad con el modelo económico del MAS. Para Pedraza, García Linera ha dicho algo cierto, pero en la lógica del MAS.

“El único proyecto de país autoritario es el del MAS, donde no obedecen a la Constitución Política del Estado y no obedecen al ciudadano. El proyecto de país democrático, de país donde la corrupción sea exterminada, con respeto a los derechos humanos y sin perseguidos políticos es de Comunidad Ciudadana”, dijo Pedraza. Para García Linera, la falta de una propuesta distinta hace que Mesa y su alianza traten de llevar todo hacia la denuncia de autoritarismo.

Pedraza también discrepa con la lógica de ‘gestión con logros’ de Evo Morales. “El vicepresidente tiene una imaginación muy curiosa. En el país real hay colas para los hospitales, falta de trabajo para los jóvenes, la Policía está controlada por el narcotráfico y la corrupción campea”, retrucó. Por su parte, Bolivia Dice No trata de mostrarse como la ‘oposición verdadera’ al MAS.

La semana pasada, Óscar Ortiz cargó contra Mesa, de quien dijo que tenía ‘pies de barro’ y ayer Peña aseguró que Demócratas y las 44 agrupaciones de su alianza son la resistencia al movimiento hegemónico del MAS. Cree que las palabras de García Linera son un mensaje para su propia militancia, que hoy está decaída por falta de ideas nuevas y por ello la oferta electoral del oficialismo se escuda en la macroeconomía. “Sus dos o tres ideas fuerza están agotadas. El país no ha cambiado pese a la enorme bonanza económica. Ellos tienen que dar cuentas después de más de una década en el poder”, dijo Peña.