CC niega que su programa contemple eliminar el IDH y asegura que lo profundizará

Comunidad Ciudadana (CC) aseguró este sábado que el programa de Gobierno de esta fuerza política no contempla la eliminación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), como afirmó presidente Evo Morales. Incluso dijo que si llega al Gobierno profundizará el mismo. Además, negó que su candidato presidencial, Carlos Mesa, haya propuesto un nuevo estudio del megacampo gasífero Incahuasi.

"(Han dicho desde el MAS que) Carlos Mesa va a quitar el IDH. No. Carlos Mesa es el creador del IDH, y no solo que va a mantener el IDH, sino que lo va a profundizar", afirmó el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC), Ricardo Paz, en contacto con los medios de comunicación.

Paz no dio más precisiones al respecto, solo dijo que el MAS está en campaña de desprestigio contra CC y Mesa a partir de promover noticias falsas.

La declaración la hizo, luego de que el presidente Morales afirmara en la inauguración del Congreso de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) -donde se debatió y presentó propuestas al plan de gobierno del MAS- que en el programa de CC se plantea 'Acabar o cambiar el Estado depredador' y que se explica que, paulatinamente debe acabar, el IDH.

El jefe de campaña de CC resaltó que se hará conocer su programa de Gobierno en las próximas semanas.

Incahuasi

Tanto Paz como Carlos Mesa desmintieron, por separado, que el candidato presidencial haya propuesto ayer, en contacto con los medios de Sucre, que se realicen nuevos estudios para determinar si el megacampo gasífero de Incahuasi pertenece a Chuquisaca o Santa Cruz.

"Nunca planteé, y no lo hice ayer de mi parte, ningún estudio nuevo con relación al pozo Incahuasi", escribió Mesa este sábado en su cuenta de Facebook.

En ese post acompañó una nota periodística audiovisual en la que detalla más elementos.

"Si ustedes revisan mi declaración hice referencia a un supuesto si Chuquisaca hiciera el pedido de un nuevo estudio, habría que escucharle porque es un elemental sentido de respeto democrático", resalta Mesa en la nota.

En la víspera, los medios, principalmente de Sucre, sacaron que Mesa plantea nuevo estudio por Incahuasi.

"Yo creo que Chuquisaca tiene una reivindicación que hay que escuchar y esa reivindicación tiene que establecerse con una comprobación de carácter técnico y de carácter legal", contestó Mesa, ante la pregunta: ¿Se le debiera devolver en este caso a Chuquisaca el Incahuasi?:

Tras conocerse estas publicaciones, varios sectores cuestionaron al candidato presidencial y afirmaron que es un tema muy delicado, porque se trata de límites territoriales departamentales, los cuales ya fueron definidos por estudios y normativa, tras una disputa de varios años.

"Subrayar que en ese contexto yo no he pedido, ni he propuesto ningún nuevo estudio sobre el tema Incahuasi, dije dos veces en mi declaración que nosotros nos sometemos a la ley, al cumplimiento de la ley sin arbitrariedades y en ese contexto está claro que los estudios técnicos y la ley han dicho una palabra definitiva sobre el tema de Incahuasi", completó en la nota de aclaración el candidato presidencial.

Por su parte, Paz dijo que se malinterpretaron las declaraciones del expresidente. Insistió que la versión de la propuesta sobre el campo gasífero responde a la difusión de noticias falsas sobre CC.

"Todo el tiempo somos objetos de noticias falsas, pero tenemos que responder con las únicas armas que tenemos: la verdad la decencia y una forma de hacer campaña y hacer política", dijo.