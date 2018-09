Conscientes de que la sentencia contra el doctor Jhiery Fernández, acusado de violar al bebé Alexander, no tiene fundamento técnico, los abogados del médico buscarán hacer valer el audio de la juez Patricia Pacajes, quien reconoce irregularidades en el proceso llevado a cabo hace cuatro años.

“El Misterio Publico no ha podido demostrar su hipótesis en la acusación por violación. Ni hay ninguna pericia que lo determina. Además, ratifica una sentencia que por su misma lectura, es una copia y pegue de otra sentencia. Es por eso que esa sentencia no tiene ni pies ni cabeza. Por eso, la grabación tiene que servir en la audiencia de hoy. La propia juez ha reconocido públicamente que esa es su voz y lo que habría manifestado. Pero no puede venir a decir que estaba borracha o drogada”, manifestó Zuleika Lanza, quien estará copatrocinará al médico, junto al abogado Cristian Alanés la tarde de este lunes.

Este fin de semana, la jueza Pacajes, se declaró víctima y dijo haber sido drogada cuando fue grabada revelando que el médico Jhiery Fernández es inocente.

Hoy quién realizó la grabación, Romel Cardozo, negó por completo haber drogado a la administradora de justicia y explicó que en al menos tres oportunidades admitió lo mismo sobre el caso bebé Alexander.