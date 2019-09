Borda critica que se lleve a marchar a niños en defensa de la Chiquitania

"Creo que hay un despropósito tanto de la Policía como de algunos maestros que están induciendo a movilizarse", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, sobre la marcha de niños de kínder que ayer la Policía evitó que ingresara a plaza Murillo.

En la víspera menores, del colegio Inglés Católico, ante la devastación que existe en la Chiquitania, salieron a las calles disfrazados de animales y exigiendo el cuidado de la naturaleza.

"No me mates", "cuidemos el planeta", gritaban junto a sus padres y profesoras, identificados con máscaras de leones, tigres, osos, árboles y aves. No eran más de 30 personas las movilizadas en la calle Comercio de la sede de Gobierno.

"Con movilizaciones no se va a solucionar el problema de la Amazonía, sí con un grado de concientización para no contaminar nuestro medioambiente, concientizar sobre los efectos de los gases invernadero que están provocando un cambio climático en nuestro país y en todo el mundo", acotó la autoridad nacional.

El 'kilómetro cero' de la urbe paceña permanece acordonado desde hace algunos días por un dispositivo de seguridad de efectivos del orden, debido a una vigilia de trabajadores mineros que se apostó en cercanías, entre otros conflictos sociales.

El titular de la Cámara Baja acotó que "la Constitución establece la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, no podría prohibírseles el ingreso a la Plaza Murillo, es un despropósito. Así como también es un despropósito que algunos maestros estén impulsando este tipo de marchas".

