Borda califica de benévola la sentencia contra el subteniente Casanova

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, calificó de "ínfima" y "benévola" la sentencia de cinco años de cárcel que recibió el subteniente Cristian Casanova por la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila, producto del impacto de una canica durante las protestas de la UPEA en El Alto, en mayo de 2018.

"Más allá de lo justo o injusto, hubo la pérdida irreparable de una vida y por eso nos parece una pena benévola contra el subteniente. Me parece que una pena de cinco años es una pena ínfima", dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Manifestó que "habría que revisar el marco fáctico de la acusación. En muchos de los procesos hemos podido percibir que la parte civil, en este caso la UPEA, no se ha apersonado adecuadamente, no ha sustentado, fundamentado en la etapa preliminar y no ha acumulado elementos fácticos en la fase de investigación y ahora apelan al discurso más fácil de decir que es una sentencia política, cuando ellos deberían haber sido actores importantes en el proceso".

Mientras que la familia de la víctima expresó su indignación frente a la pena y la Universidad Pública de El Alto (UPEA) se declaró en emergencia, anticipando que apelará la sentencia, que fue producto de un proceso abreviado.

Desde la oposición, el senador Edwin Rodríguez, afirmó que la pena "es una vergüenza, insuficiente, insólita, sui generis e irregular", deplorando que a partir de ahora "cualquier policía va a llenar de canicas su escopeta y va a empezar a matar a la gente".