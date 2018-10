Bolivianos en Chile: entre la tristeza y la tranquilidad

La comunidad boliviana siguió como pudo la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima. Para ellos fue un día normal de trabajo y el resultado lo toman con tristeza pero también con algo de tranquilidad ya que como residentes en el vecino país, existía la preocupación por posibles reacciones adversas de parte del Gobierno chileno para las actividades de los extranjeros.

Para Mary Nancy Cuéllar, que vivió hace 5 años en Iquique y que ahora reside en Santiago, habían ciertas expectativas en relación a la determinación de la corte y que junto a otros bolivianos lo comentaban a medida que se acercaba la hora de conocerse la decisión jurídica.

"Como residentes sabíamos que el fallo no nos íba a afectar, pero como persona esperaba algo más en favor de mi país", dijo esta cruceña que comentó también , que en los últimos días en los canales de televisión, los periodistas y las autoridades se esforzaban en emitir un mensaje de tranquilidad para los bolivianos para que no haya nerviosismo respecto a su situación post fallo.

Cristina Alcón, comerciante que reside desde hace 20 años en Iquique y que tiene un local de comida, admitió que antes de conocerse la decisión de la CIJ, había preocupación por que había quienes creían que el Gobierno chileno podía aplicar alguna medida que los afecte. Su sentir era compartido por otros compatriotas que viven en la calle Esperalda, específicamente en el denominado barrio boliviano.

"No me siento contenta, pero aclaro que tampoco me hace sentir mal el resultado. Los que vivimos en Chile sabemos que Bolivia tiene paso libre en los puertos y creo que más bien, esto de la demanda era usado políticamente por nuestro presidente Evo Morales para perpetuarse en el poder", dijo Claudia Terán, que trabaja en Santiago desde hace un año.



El diario Estrella de Iquique refleja que Bolivia es el principal mercado que tiene la zona franca de iquique y que entre enero y junio de este año, las ventas a Bolivia fueron por 342 millones de dólares, concentrado el 45,66% del total de las transacciones realizadas en dicho periodo. Asimismo, informó que el Departamento de Extranjeros y Migración, en 2014, indicó que solo en Taparacá había un total de 24.539 extranjeros residentes, de los cuales el 34,1% es de Bolivia