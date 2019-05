Bolivia y Chile cierran la fase escrita del juicio por las aguas del Silala

El agente boliviano y expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, confirmó que este miércoles, a las 05:00, hora boliviana, y 11:00 hora de La Haya, fue presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la dúplica en el juicio que inició Chile por las aguas del Silala.

Con la entrega del documento, que consta de seis volúmenes, un cuerpo principal y cinco anexos, se cierra la fase escrita del litigio y se espera que ambas partes sean convocadas para definir un cronograma, en el que tendrán lugar las audiencias orales.

"El alcance de estos documentos se conservan en reserva hasta que la corte disponga que sean públicos, eso sucede normalmente cuando inician las audiencias orales", dijo el representante nacional en videoconferencia.

Veltzé afirmó que no se puede anticipar el resultado del proceso, pero destacó que la dúplica, al igual que la contramemoria, contiene argumentos jurídicos, históricos, técnicos y científicos.

"Esperamos que este tema del Silala conduzca a un entendimiento saludable con Chile, sobre todo resguardando la soberanía nacional", anticipando que no existirá sino hasta los próximos meses una definición de los nuevos plazos.

La autoridad nacional negó que exista menos expectativa respecto a este caso. "Esta segunda ronda tiene un trámite menor, estas actuaciones no tienen una ceremonia particular, son entregas sobrias, sencillas y no creo que se coloque a un segundo plano este caso", concluyó.

