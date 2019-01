Bolivia va a las urnas con poca asistencia opositora y mayor expectativa del MAS

Más de 1,7 millones de militantes están convocados para acudir hoy a votar y habilitar su binomio presidencial, toda vez que sus resultados son vinculantes para las elecciones generales de 2019, y aunque los candidatos opositores cuestionan este proceso argumentando que solo servirá para legitimar el binomio de Evo Morales-Álvaro García Linera, serán parte para no dejar solo al MAS en la carrera electoral.

Siete de los nueve binomios adelantaron que no irán a las urnas y el vicepresidente Álvaro García Linera los cuestiona. Asegura que tomaron esa decisión porque no tienen militantes ni estructura, por eso los llama ‘partidos de patronazgo’, ‘taxi partidos’ y ‘partidos likes’.

Los binomios habilitados de las alianzas Bolivia dice No y de Comunidad Ciudadana, además de los partidos políticos Frente Para la Victoria, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Unidad Cívica Solidaridad, Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento Tercer Sistema y Partido de Acción Nacional Boliviano.

La participación reducida de los opositores fue ratificada en el encuentro que tuvo lugar en la capital cruceña el 17 de enero, con la participación de representantes de seis binomios con los cívicos del país y el Comité Nacional de Defensa para la Democracia (Conade), donde se comprometieron a participar de manera simbólica y establecer estrategias para cumplir con el voto mínimo imprescindible y los requisitos para la habilitación a las elecciones generales.

Solamente el MAS y el Movimiento Tercer Sistema del gobernador paceño Félix Patzi movilizarán a sus bases para el sufragio. El gobernador cruceño, Rubén Costas, dijo que estas primarias están “totalmente deslegitimadas” por la habilitación ilegal de los candidatos de MAS y, como presidente de Demócratas, tampoco acudirá a votar.

El candidato presidencial de la alianza Bolivia dice No, Óscar Ortiz, señala que estas elecciones encuentra al país “dividido y confrontado, por la ambición prorroguista de dos personas Evo-Álvaro, que nos llevan a unas primarias que no tienen sentido. Lamentablemente esto golpea a la democracia de un país en el cual se desconoce lo que establece la Constitución Política del Estado”, enfatizó.

Lo mismo sostiene el expresidente y candidato de PDC, Jaime Paz Zamora, y el postulante de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, dijo que no se puede avalar al MAS que quiere legitimar una candidatura ilegal e inconstitucional.

La respuesta del MAS

El vicepresidente Álvaro García Linera respondió al anuncio de los opositores con duras críticas. Remarcó que el MAS es un partido de masas, porque su estructura partidaria surge de los movimientos sociales.

Calificó a los opositores como partidos de ‘patronazgo’, que son grupos de amigos, de simpatizantes que se agrupan en torno a una persona con el objetivo de acceder a puestos públicos, sin ideología, sin estructura, sin militancia ni vida orgánica.

“Esos siete candidatos (que no irán a votar) representan a ese partido de patronazgo, es decir agrupaciones políticas que se articulan eventualmente en torno a un individuo, no tienen ideología, no tienen plan, no tienen vida orgánica, y se agrupan únicamente para llegar a una función pública y aparecen en momentos de elecciones”, cuestionó.

Además añadió, que usando la tecnología moderna se puede añadir la categoría de ‘like partidos’ o taxi partidos “que se forman en torno al like que uno le mete en el facebook que no tienen ideología ni militancia y que surgen al calor de las ansias de acceder a un puesto en la administración pública”. Considera decepcionante la cantidad de militantes que han logrado, y un fracaso las convocatorias para movilizaciones contra de este proceso, y temen que ocurra lo mismo en las urnas, porque no cuentan con vida orgánica “lo que más tienen son los like”.

Complementó que “esos siete partidos son like partidos, de patronazgo o taxi partidos, y está claro que no les queda que decir abstención porque en los hechos su militancia no existe”, concluyó.

El dirigente de los cocaleros, Leonardo Loza, indicó que la única instrucción que se les ha dado es la de participar masivamente en la votación, por eso se han preocupado de incentivar a sus bases, y esto ocurre en todas las organizaciones que son parte de la estructura del partido.

Además, insistió que en estas primarias el instrumento político del MAS “es la mejor oportunidad para mostrar unidad, participación, compromiso, la militancia que tiene y la fuerza que tiene frente a unos pequeños políticos que no tienen militancia y se conforman con pedir que la gente no participe”. Gerardo García, dirigente del MAS, dijo que democráticamente acudirán a votar y no harán ninguna movilización. En esa misma línea Juan Guzmán, de la departamental del MAS, y Elsa Coca, de las mujeres interculturales, coinciden en esa determinación.

Ambiente conflictivo

El calendario electoral se cumplió en medio de cuestionamientos y movilizaciones. Las autoridades electorales enfrentaron duras críticas de personas que denunciaron inscripciones irregulares y sin consentimiento por lo que se tuvo que dar más tiempo para la anulación de militancia y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, salió a explicar que no es responsabilidad del TSE la inscripción de militantes, sino es una tarea de las organizaciones políticas, por lo que el organismo electoral se limita a otorgar los libros y cree de buena fe en los partidos.

La habilitación del binomio oficialista, en diciembre, generó protestas y vigilias a los tribunales electorales, que incluso hubo la quema del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Organizaciones ciudadanas y cívicos del país exigieron la inhabilitación de los candidatos del MAS y el respeto al 21 de febrero de 2016, cuando se impuso el No a la repostulación presidencial.