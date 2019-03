Bolivia cree que el Prosur es 'excluyente' y deja que países vean el destino de Unasur

El canciller Diego Pary afirmó este lunes que Bolivia no firmó la declaración de Santiago (Chile), sobre la creación del Foro para el Progreso del Sur (Prosur), porque se excluyó a países de la región, como Venezuela.

La autoridad resaltó que siempre existirá la voluntad de acudir a espacios que promuevan la integración regional, pero sin que se deje de lado a otras naciones. También diferenció que se trata de un bloque y no un organismo regional.

"Prosur se ha creado como un foro, no es un organismo regional, Bolivia ha expresado de forma clara su posición, está abierta al debate sobre integración, nosotros seremos parte de todos los organismos que integren sobre propósitos comunes, no de organismos que excluyan a países, no hemos firmado la declaración porque hay países que están siendo excluidos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

La pasada semana los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, más el embajador de Guyana en Chile, George Talbot, firmaron la creación del Prosur. Bolivia acudió solo como una observadora a Santiago y se abstuvo de rubricar el documento al igual que Uruguay y Surinam.

Pary además respondió sobre la situación que atraviesa Unasur y manifestó que serán los países miembros los que definan el futuro de esa instancia, criticada por algunas naciones porque defiende al Gobierno de Nicolás Maduro y cuya presidencia pro tempore ejerce Bolivia.

