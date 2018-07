'Bolivia dijo no', la nueva composición de Luis Rico

El cantante y compositor potosino Luis Rico, volvió a presentar una canción al calor de la coyuntura política, esta vez inspirada en el conocido lema que se difunde en las redes sociales 'Bolivia dijo No', y que hace alusión al resultado del Referéndum del 21-F de 2016.

"Bolivia dijo No, al despilfarro, Bolivia dijo no con fundamento, Bolivia dijo no a lo arbitrario, Bolivia dijo no por tantos muertos", señala el coro de la letra.

La presentación la hizo en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), en el marco de la inauguración del programa de radio Cabildeo Digital, de Amalia Pando, que se emitirá desde esta locación.

Un gran amigo y hermano el cantautor Luis Rico, su obra “ Coraje “ nos acompañó más de 150 días durante la 8 y 9 Marcha Por el #Tipnis. Ahora su nueva creación “ #BoliviaDijoNO “ . Gracias luis Shalom @meryvaca @nancyvago @CFValverde @JohnArandia @carlosdmesag @HugoMoldiz pic.twitter.com/c84arNPLxA — Samy Schwartz (@samyschwartz) July 2, 2018

Luis Rico Arancibia nació el 15 de mayo de 1945, en Tupiza, Potosí. Desde la década de los 60' se caracteriza por la presentación de un estilo musical popular y que interpela al poder. En 2011 su trabajo recobro notoriedad, con la canción Coraje, en el marco de la marcha de defensa por el Tipnis.

