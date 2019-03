Bochorno en Guayaramerín: Alcaldesa grita e insulta a un concejal y a un periodista

Un episodio bochornoso que quedó registrado en un video, tuvo lugar en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Guayaramerín, Beni. Las cámaras de seguridad instaladas en el lugar registraron el momento en que la alcaldesa de este municipio, Helen Gorayeb, lanza una serie de insultos contra el concejal Henry Cabral y el periodista Edwin Neira Soria.

En el video, que ya ha dado la vuelta al país -a través de las redes sociales- y generado duras críticas contra la autoridad edil, se ve cómo ésta riñe e insulta al concejal Cabral y en ese preciso instante ingresa al lugar el periodista Neira Soria. Tras percatarse de su presencia Gorayeb le grita: "No necesitamos prensa aquí, ca..., maricones de m... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Maricones de m..", entre otros insultos.

Este video muestra el episodio violento:

Ante los gritos, el periodista pide respeto a la funcionaria municipal, a lo que ella responde: "Vos me tienes emputada...". El trabajador de la prensa, contactado por EL DEBER vía telefónica, explicó que el hecho ocurrió el anterior martes por la tarde en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Guayaramerín, cuando Cabral conversaba con alcaldesa sobre denuncias de supuestos sobreprecios en las refacciones en unidades educativas y compra de equipos en las comunidades.

Detalló que cuando ingresó al Concejo ella estaba arremetiendo contra Cabral y luego contra él. “No nos dejan trabajar acá, siempre hay acoso, hay amedrentamiento”, denunció el comunicador, que luego de que la alcaldesa lo agrediera terminó siendo denunciado por acoso político.

Sobre la demanda en su contra, dijo que está recibiendo apoyo de diferentes personas, concejales y gremios de la prensa para defenderse. “La prensa siempre fue estropeada y pareciera que no tiene derecho a la información”, manifestó.

Esta casa periodística también conversó con la primera autoridad de Guayaramerín. La alcaldesa Gorayeb manifestó que está cansada de las acusaciones que Neira Soria emite contra ella en su programa informativo y, por tanto, decidió denunciarlo ante la justicia.

Consultada sobre la serie de insultos que se le oye decir en el video, Gorayeb respondió: “Yo fui a hablar en una reunión privada con el concejal (Cabral), porque son muchas las acusaciones. La verdad acobarda, acobarda que la acusen de cosas que una no ha hecho. Soy enemiga de la mentira… Entra el periodista, a quien le mandé una carta con todos los videos de un año del acoso político, sicológico, familiar, moral que me hace todos los días. Nunca mandé un secretario a responderle. Por qué no hace ese trabajo de venir a preguntar a quién corresponde”.

La funcionaria manifestó que pidió disculpas al concejal, pero que no hará lo mismo con el periodista y que deja el caso en manos de la justicia. “Fui a pedirle disculpas al concejal, porque me exalté de tanta cosa…”, expresó.

También cuestionó la veracidad del video que circula en redes sociales y se comprometió a hacer llegar hasta esta redacción, vía WhatsApp, el material original, pero hasta la publicación de esta nota no se hizo efectiva dicha promesa.

El periodista agredido aseguró que el episodio quedó registrado por las cámaras instaladas en el Concejo Municipal y que el audio fue grabado por otra persona que atestiguó el bochornoso acto. A su vez, el video que circula en internet es resultado del emparejamiento de ambas grabaciones.

El concejal Paúl Pinto, que no estuvo en la reunión en la que ocurrió este hecho, corroboró la existencia de las imágenes del episodio violento. Además, dijo que los concejales pedirán garantías para desarrollar su trabajo porque todo sucedió en instalaciones del Legislativo.

“Nos tomó de sorpresa la actitud de la alcaldesa, por semejante acto bochornoso, es más, nosotros hemos exigido a la presidenta del Concejo que nos puedan brindar todas las garantías necesarias para trabajar porque se suscitó en nuestra fuente de trabajo. Eso nos deja en la incertidumbre de que quizá vuelva a pasar. Hemos exigido un pronunciamiento de la directiva en apoyo al concejal agredido verbalmente”, explicó a EL DEBER, en contacto telefónico.

El legislador agregó que a raíz de la denuncia presentada por la alcaldesa contra el periodista solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad. “En sesión ordinaria, al día siguiente, solicitamos las imágenes del circuito de seguridad, que ya nos lo proporcionaron, en vista de que la alcaldesa había iniciado un proceso penal al periodista, quien hizo el requerimiento de las imágenes”, dijo.