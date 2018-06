Bloqueos causan bocinazos y muchas quejas de vecinos

Querer huir de la trancadera significó un retraso de varios minutos para cientos de personas que se han visto perjudicadas por los bloqueos que fueron instalados (desde las 7:00) por miembros del transporte público de la ciudad. Curiosamente, la música que acompaña la aglomeración de bloqueadores -en el parque urbano- está ambientada con música de protesta, que retumba en grandes parlantes. Suena frecuentemente ‘La patria’ de Juan Enrique Jurado, que defiende a los niños y a los ancianos, justamente la población que, según se escribe en las redes sociales, son los más ignorados por los transportistas.

Son seis los puntos de bloqueo que los transportistas han instalado en la capital cruceña entre los que fuiguran: cuarto anillo y Virgen de Cotoca, cuarto anillo y San Aurelio, ex terminal, segundo anillo y Doble vía La Guardia, segundo anillo y Tres Pasos Al Frente y en el cuarto anillo y avenida Banzer

En la esquina de la calle Bautista Saavedra, la línea 72 (el vueltero del segundo anillo) tiene un parqueo y comedor. Los choferes bloquearon esta calle, que conecta el anillo con la perimetral. Varios propietarios de micros estaban en el punto de bloqueo en la cercana avenida Tres Pasos al Frente. Ellos apoyan la demanda de ingresar al mercado La Ramada, y reconocen que su sistema de renta obliga a los choferes a detenerse en cada lugar donde haya un pasajero.

Al sonido de 'La Patria' se realiza el bloqueo en el segundo anillo, zona del Parque Urbano en #SantaCruzBo. Los vecinos se quejan de la medida de presión que dicen, solo los perjudica (Video: Javier Méndez) pic.twitter.com/PoKaGBmvH5 — EL DEBER (@diarioeldeber) 11 de junio de 2018

Mientras esto ocurre, los usuarios de transporte público y personas particulares que circulan en sus propios vehículos, 'masticaban' la bronca por la medida de presión que dicen solo causa un caos en la ciudad. "Les pedimos disculpas", dijo Mario Guerrero, dirigente del sector, al momento de anunciar que ellos piden reunirse solo con el alcalde Percy Fernández y rechazan sentarse en una mesa de negociación con la secretaría de Movilidad Urbana. Ellos exigen a la comuna que permita el paso de sus unidades en la avenida Grigotá

La justificación de los transportistas



EL DEBER conversó con algunos dueños de micros y manifestaron que gran parte del caos radica en el sistema mismo. “No les pagamos sueldo, solo renta. Ellos tienen que parar donde haya gente. Los frenos se fregan rápido y la caja de cambios también”, dice uno de los dueños, que además se queja porque los conductores no embragan al hacer cambios, lo que sacude el vehículo y también a los pasajeros.



¿En algún momento pagarán sueldos a los choferes?, se pregunta a uno de ellos, que esquiva la pregunta respondiendo “Estamos en eso”, mientras se retira y dice que prefiere no ser identificado.

La Policía pide dejar la medida

El subcomandante de la Policía, Igor Echegaray, ha convocado a la dirigencia del transporte para conminarlos a que suspendan su medida de presión, caso contrario, utilizará la fuerza policial para despejar las calles. La reunión será en en el transcurso de la mañana en el Comando departamental y contará con la participación de personeros de la Alcaldía, según informó el secretario de Gestión y Coordinación, Jorge Landívar