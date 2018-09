Bebé Alexander: jueza que sentenció a médico confiesa que es inocente

Petrona Patricia Pacajes Achu admitió, según un audio, que condenó sin pruebas científicas a 20 años de cárcel al médico Jhery Fernández por una violación que nunca sufrió el bebé Alexander. En la grabación ella menciona: “Cuando empieza el juicio, yo sabía que era inocente”.

La administradora de justicia y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz cuenta en detalle su papel en el caso que sacudió la sensibilidad boliviana a fines de 2014, por involucrar a un menor en una casa de acogida.

Según los datos que brinda, casi todos los que intervinieron en los tribunales, en este escalofriante caso, sabían que el médico Jhery Fernández era inocente, incluso fiscales que lo imputaron y acusaron sobre la base de un error de una médica forense inexperta.

El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses perdió la vida a raíz de un paro cardiorespiratorio. Presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que la forense Ángela Mora estableció que el menor había sido víctima de violación.

Reporte de ATB:

El anterior juez también sabía que Jhery era inocente

Pacajes Achu reveló además que el primer juez que conoció el caso también sabía que Jhery era inocente y que por “sonso y cobarde” le dejó la posta a ella.

“Con el (juez) que cambie (de cargo) me dijo: es inocente el médico, yo no puedo sentenciar, Paty; tengo miedo, no puedo, cambiaremos de cargo”, señala Petrona Patricia, en dos momentos diferentes del audio. En uno de ellos se jacta de ser “valiente” y de saber “donde pisa”.

Antes de conocer el caso, Pacajes era juez Técnica del Tribunal Primero de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto; aprovechó la decisión del anterior juez para convertirse en presidente del Tribunal Décimo de Sentencia, integrado además por Roberto Mérida y Gladis Guerrero.

En marzo de este año esa jueza condenó a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández por el delito de violación y 2 años de cárcel para la médico internista Sandra Madeny por homicidio culposo y la enfermera Lola Rodríguez por el delito de encubrimiento, todos esos hechos vinculados a la violación y muerte del bebé