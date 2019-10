Barriga buscará anular el proceso electoral con amparo constitucional

La abogada Paola Barriga anunció este miércoles que la próxima semana presentará un amparo constitucional para que las elecciones generales del 20 de octubre sean declaradas nulas por no existir claridad sobre las normas que rigen a ese proceso.

"Este proceso electoral tiene un vicio de nulidad, debido a que una norma se antepone a otra, es algo incongruente, el hecho de que hayan rechazado mi renuncia generó este vicio de nulidad", dijo la jurista en entrevista con radio Compañera.

La mujer renunció a ser postulante a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), pero el ente electoral rechazó su dimisión y ahora su nombre figurará dentro de la papeleta en la cual la población emitirá su voto.

"No podemos tener candidatos que no hayan participado de las primarias, no podemos tener leyes que se utilizan para una cosa y otras para otra", acotó la profesional, explicando que existe incertidumbre sobre las disposiciones que rigen los comicios.

La norma utilizada para las elecciones primarias establecía que solo ante enfermedad grave o muerte un candidato pudiera ser sustituido, pero luego de concluir ese proceso, se procedió al cambio de postulantes, inscribiéndose algunos que no participaron en las contiendas internas de los partidos, aspecto que Barriga considera irregular.

