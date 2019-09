Barral deja UN y Doria Medina le desea buena suerte

El diputado Amílcar Barral anunció este lunes que deja Unidad Nacional (UN), mientras que el jefe de ese partido político, Samuel Doria Medina, le desea suerte y aclara que solo existía una alianza con la agrupación del opositor.

"Fue una decisión difícil, me voy agradecido con Samuel Doria Medina, Jaime Navarro, Soledad Chapetón y todos los compañeros que me apoyaron estos siete años, pero siempre digo y lo sostengo, no hay que estar donde no te quieren (...) Trabajaremos para las subnacionales", escribió en su cuenta en Facebook el legislador.

En respuesta, el jefe de UD consideró que lo importante en este momento es luchar para "recuperar" por la democracia, sin preocuparse por los alejamientos coyunturales que puedan existir, en referencia al congreso que ese frente inició y que fijará una postura de apoyo de cara a los comicios generales.

"Le deseo buena suerte, nunca ha sido parte de Unidad Nacional, solo ha existido una alianza con su agrupación ciudadana", explicó Doria Medina en entrevista con radio Compañera.

La nota que oficializa la salida de Barral indica: "El no haber sido convocado a últimas reuniones a las que hace un tiempo se me convocaba, el implícitamente haber sido apartado de las decisiones dentro del partido, todo esto me obliga por dignidad persona, a renunciar a la militancia y/o acuerdo con Unidad Nacional".

Conoce más sobre el tema: