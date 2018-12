Barón: 'Nosotros no hemos presionado al TSE en ningún momento'

Resalta el accionar "independiente" del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El presidente del Senado, Milton Barón, descartó por completo que el MAS presionara a los vocales y deploró que sea la oposición realice marchas, vigilias y huelgas contra su binomio.

"Durante todos estos días hemos visto una actitud de la oposición de asedio y permanente presión al Tribunal Electoral, eso no es respetar la institucionalidad de un Órgano del Estado, esas son actitudes que no se ajustan al Estado de derecho, nosotros no hemos presionado en ningún momento, pero la oposición, a punta de presión, ha querido que el Tribunal Electoral asuma decisiones en el marco de sus cálculos políticos", dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Pidió que los grupos contrarios al Gobierno se sometan a la voluntad del pueblo para que se elija a los gobernantes. "Cuando la oposición convoca al desacato de fallos, está actuando de manera antidemocrática y está violando la Constitución", agregó.

Esta jornada, la vocal disidente, Dunia Sandoval, reveló que existió mucha presión sobre el TSE y que recibió amenazas de autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y de dirigentes de partidos del oficialismo y opositores.

"En un estado de derecho en el que vivimos,todos debemos respetar los fallos del Tribunal Constitucional y las resoluciones administrativas del Tribunal Electoral. Debemos respetar la autonomía y la independencia en cuanto a sus decisiones", concluyó el asambleísta.

Mientras que el alcalde de La Paz y aliado de Carlos Mesa, Luis Revilla, declaró: "Lamentablemente ellos mismos han admitido que están al servicio del Gobierno, que han recibido presiones del Gobierno y eso significa no otra cosa que la destrucción de un órgano tan importante para nuestra democracia".