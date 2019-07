Ayo: 'Asumo mi culpa, mi error, probablemente no sirvo para vocero'

"He dicho lo que he dicho, pero resulté no ser muy político", admitió hoy Diego Ayo, quien fue vocero de Comunidad Ciudadana (CC). Dimitió porque afirmó que la campaña de Carlos Mesa tiene un presupuesto que no llega ni a los 10 millones de dólares, monto que fue utilizado por el Gobierno para atacar al candidato.

El profesional duró algo más de una semana en el puesto y hoy admitió sus errores en entrevista con radio Cabildeo. "Asumo mi culpa, asumo mi error, probablemente no sirvo para vocero", manifestó.

Confirmó su alejamiento porque no quiere "pejudicar" la candidatura del expresidente. "Sabíamos que era así, que íban a generar noticias falsas, pero lo que me asustaba era no tener la oportunidad de decir algunas cosas", acotó.

"Seguramente no sirvo para vocero, pero sí para decir lo que debo decir, que este es un Gobierno corrupto (...) Estoy intacto, con más fuerza que nunca, porque es bonito caer porque es lindo levantarse con más fuerza", acotó el exportavoz.

