Autoridades también se ven afectadas por la 'militancia fraudulenta'

Nadie se salva. Periodistas, diputados, dirigentes cívicos y hasta autoridades del propio Órgano Electoral Plurinacional (OEP) figuran como militantes de agrupaciones políticas sin siquiera haberse inscrito. El escándalo crece conforme pasan las horas y la Sala Plena analiza acciones.

"No voy a hacer propaganda al partido, pero sí, el presidente del TED fue registrado, aparece como militante" dijo Antonio Condori, presidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz cuando fue consultado por este tema.

Rafael Quispe también figura como militante, pero no de ninguna agrupación de oposición sino del MAS. "Si es que no me demuestra (que me inscribí al MAS), vamos a impugnar la candidatura de Evo Morales (y) Álvaro García Linera".

Incluso el candidato de Comunidad Ciudadana y expresidente, Carlos Mesa, no figura como militante del FRI, agrupación por la que postula, pese a que se inscribió en un acto público hace varias semanas.

La autoridad electoral afirmó que este tipo de hechos se constituyen en delito con dos tipos penales, falsedad material y uso de instrumento falsificado y que él y los ciudadanos que se sientan afectados pueden iniciar acciones penales contra los responsables.

En Santa Cruz, la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Sandra Kettels, manifestó que aparece registrada como militante de PAN - BOL sin su consentimiento. “Yo me enteré que estaba registrada en un partido”, manifestó con sorpresa, en entrevista en la Red Uno.

Ya en horas de la mañana el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Hugo Salmón, manifestó sorprendido que 'milita' de manera oficial en las filas del MAS, pese a que fue electo por Demócratas.