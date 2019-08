Audios: decano procesará a su hermano y piden la renuncia de los tribunos implicados en el caso

"En nombre de Jesús, muy temeroso siempre de Dios, con absoluta sinceridad, yo he escuchado con mucha sorpresa y mucha indignación ese nuevo presunto audio que involucra a mi hermano (Juan)", esa fue la reacción del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel ante la filtración de una segunda grabación que advierte una supuesta repartija de cargos "mita/mita" en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La autoridad anticipó una querella contra su familiar, a tiempo de pedir disculpas y señalar que "no sé si mi hermano está en sus cabales, no sé si está muy mal de la cabeza, no sé qué es lo que ha sucedido realmente".

Mientras que desde la oposición se pide la renuncia de las autoridades involucradas, el diputado José Carlos Gutiérrez calificó de "desastroso y bochornoso" lo que sucede, enfatizando que la administración judicial está "podrida".

Denuncia de millares:

"Si estuviéramos en un país normal, ellos ya habrían renunciado hace tiempo, son cuerudos, no tienen sangre en la cara, entre jefes se protegen y esto sencillamente es una pandilla de maleantes y nosotros no tenemos por qué soportarlo", manifestó.

A su turno, el integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Rolando Villena, considera que la grabación es una "evidencia de delito" y atribuyó el hecho a "haber usado los recursos del Estado de la manera más irresponsable para favorecer al partido de gobierno que es el MAS".

Ya en la víspera el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, acudió a la Fiscalía para solicitar la investigación de cualquier interferencia en el proceso de selección y designación de autoridades jurisdiccionales contra autor y autores, negando "cualquier tipo de participación".

Parte de la grabación:

Se trata de un segundo audio presentado por la diputada Lourdes Millares, en el cual el hermano del decano sostiene que tiene “contacto” con Revilla, y que la repartija es “mitad, mitad pues, mínimo”, y bromean con cobrar entre 50 o 20 por ciento a quienes favorezcan con designaciones.

Una primera grabación mencionaba que ambos hermanos, Omar y Juan Michel, supuestamente intentaron influenciar en una juez para favorecer a un acusado de feminicidio, situación que es investigada.

Mientras que el candidato de Bolivia Dice No y senador, Oscar Ortiz, considera que "hace tiempo nosotros denunciamos que en el TSJ hay un pasanaku. Se distribuyen e incluso intercambian los cargos para familiares y hasta para parejas".

