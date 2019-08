Audios: Imputarán por 4 delitos a hermano del decano de Magistratura

El fiscal Departamental de Tarija, Aimoré Álvarez, informó esta jornada que el Ministerio Público alista la imputación formal contra los ciudadanos Juan Michel y Héctor Dávila por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, concusión, asociación delictuosa y beneficios en razón de cargo. Ambas personas estarían implicadas en un audio donde se solicita una ventaja judicial en un caso de feminicidio.

“Dentro de los plazos que establece la Ley, el fiscal de materia asignado al caso está tomando la declaración informativa del ciudadano Juan Michel, quién arribó a la ciudad de Tarija a las tres de la mañana. Una vez concluido este actuado procesal, se espera que por la tarde se emita la imputación correspondiente en contra estos dos ciudadanos”, dijo el investigador.

En cuanto a Dávila, la autoridad informó que fue aprehendido en la ciudad de Tarija y que el mismo ya habría otorgado sus declaraciones informativas, que estaría a la espera de su imputación y posterior audiencia de medidas cautelares que será dispuesta por la autoridad judicial.

Según Álvarez, la investigación está avanzada, debido a que se aproximaron varios testigos a declarar. El caso se inició de oficio, para verificar la autenticidad del audio que involucra a ambos en posibles actos de corrupción de una autoridad judicial para obtener un beneficio en un caso de Feminicido.

A manera de explicación, el hermano del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, dijo que "como me decía mi señora, a veces me pierdo (cuando estoy borracho) y he dicho alguna incoherencia", atribuyendo a estar ebrio sus afirmaciones, que además mencionan una "repartija mita a mita" de cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Un millón de disculpas a estas autoridades, al ministro Arce, al doctor Alcón, a la doctora Dolka. Y pido disculpas a mi hermano por haberlo metido en estas situaciones innecesarias", acotó tras ser aprehendido en Sucre.

