"Uno por uno", dijo Quispe cuando Ponchos Rojos quisieron darle 'chicotazos'

El diputado Rafael Quispe se salvó este jueves de ser 'chicoteado' por los ponchos rojos afines al MAS en plena plaza Murillo de La Paz. El opositor fue increpado por dirigentes de esa organización de Achacachi.

"Oiga, diputado. Venga, venga, apure, ven pues, solas a solas estoy", desafió Freddy Huanca, ejecutivo provincial de Omasuyos, quien acompañado por otros indígenas recriminaron al legislador, que estaba acompañado por otros asambleístas.

“Llegan vestidos de civil, se ponen un poncho y quieren huayquearme y eso no puede ser, por respeto a la plaza no puedo responder (...) uno por uno es pues, no así en montonera, eso ya es delincuencial, si quieren pelear conmigo es uno por uno”, dijo el diputado opositor

Video del momento:

Quispe dijo que querían agredirlo entre varios y que su chicote estaba en su casa, mientras que el dirigente insistía que iba a ser una pelea "hombre a hombre", acusando al opositor de "denigrar a su sindicato".

En diciembre de la pasada gestión, Quispe desafió a los Ponchos Rojos a enfrentarse “chicote a chicote”, luego de que recibiera amenazas al aparecer inscrito como militante del MAS de cara a las primarias y lanzar una candidatura paralela a Evo Morales.

