Así reaccionan los políticos tras la renuncia de Jaime

La declinación de Jaime Paz Zamora a las elecciones Presidenciales por el Partido Democráta Cristiano (PDC) sorprendió a propios y extraños de la sigla política. La renuncia del expresidente despertó la susceptibilidad de posibles alianzas, el apoyo y las críticas en las redes sociales.

La diputada Norma Piérola, que ayer pidió a Jaime Paz Zamora y Paola Barriga, retirar su candidatura para evitar sanciones posteriores, aseguró este jueves que pedirán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sustituir al binomio del TSE, caso contrario, no descarta sumarse a otro frente.

“Estamos viendo que él (Jaime Paz) ha corrido con alianzas, ha recibido recursos y no sé cómo, seguramente él los va a arreglar, porque el PDC como tal, el legítimo PDC no ha recibido un solo centavo de nadie. Se tiene que pedir la sustitución (del candidato) si no lo dejamos así y nos sumamos a una unidad por el bien del país”, declaró Piérola.

Desde Comunidad Ciudadana (CC), su candidato, Carlos Mesa, a través de un tuit se refirió a la renuncia presentada por Paz Zamora y manifestó su respeto a la decisión asumida.

“La decisión del ex Presidente Jaime Paz Zamora de renunciar a su candidatura por el Partido Demócrata Cristiano, está basada en razones muy consistentes y comprensibles. Expresamos nuestro respeto a esa decisión que promueve la imperiosa idea de renovación en la política” (sic), escribió Mesa.

De igual manera, Samuel Doria Medina, ve en la renuncia de Paz Zamora un atisbo de una unidad opositora con miras a las elecciones de octubre.

“La Unidad avanza, es posible lograrlo. Mi reconocimiento a Jaime Paz por su renunciamiento en pro de una Bolivia libre y democrática” (sic), posteó Doria Medina.

Para el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, "La decisión de @jaimepazzamora demuestra su vocación democrática y su condición de estadista. La patria y la democracia está primero y la grandeza de los hombres se mide en las coyunturas más difíciles. ¡Hoy Bolivia necesita de los grandes hombres!", afirmó en su cuenta social.

Con la posible salida del binomio del PDC, quedan en carrera electoral ocho binomios, los del MAS, Bolivia Dice No, Comunidad Ciudadana, Movimiento Tercer Sistema, MNR y Frente Para la Victoria.

