Aseguran que Quintana y Chávez dirigirán la campaña en el MAS

“Yo creo que ahora va a ser el estoico, el retorno del guerrero, don Juan Ramón (Quintana) él va manejar campaña, él tiene que ser (…) el señor Wálter Chávez por lo menos como apoyo, yo creo que sí va a estar”, así se refirió ayer Raúl García Linera, hermano del vicepresidente, cuando fue consultado sobre quiénes manejarán la estrategia de la campaña del MAS para las elecciones presidenciales de octubre.

Sin embargo, el que fuera principal asesor político de Evo Morales desde 2005, el peruano Walter Chávez, negó que vaya a comandar una campaña electoral y dijo que él no estará presente en este proceso ni con el oficialismo ni la oposición.

“No y no quisiera entrar a más valoraciones sobre esto, es decir que, es mentira. No tengo yo ningún interés y no lo voy a tener. No voy a trabajar en ninguna campa- ña y menos en la del MAS”, afirmó cuando conoció la versión del hermano del vicepresidente. Después de casi cuatro años de haber protagonizado un conflicto personal entre ambos y que llevó al peruano incluso a salir del país, los dos parecen seguir en las mismas trincheras porque García Linera reiteró sus calificativos y Chávez también lanzó dardos.

“En las elecciones post 2014 tuvimos una fricción porque yo no le permito a ningún tribilín que hable mal de mi familia ni de mí”,reiteró García Linera, al recordar el episodio que protagonizaron ambos.

“Yo no tengo naturalmente contacto con Raúl García, después de todos los errores que han ocurrido y que son públicos. Las razones por las que él dice eso (que será parte de la campa- ña) no las conozco, pero supongo que sigue desorientado como siempre estuvo”, respondió Chavez, quien consideró como un asunto cerrado su participación en el partido de Gobierno, reiteró que nadie le ha ofrecido hacerse cargo de la campaña, “y menos que yo acepté llevar la campaña del MAS, eso es imposible”.

Al frente

Mientras, en Comunidad Ciudadana que se muestra como segundo en las encuestas, el equipo está bajo el mando del exparlamentario Ricardo Paz, quien trabaja con el analista Ilia Fortún y algunas empresas que los apoyan. Asimismo, el exdiplomático Gustavo Aliaga estará a cargo de todo lo que significa el voto en el exterior.

Eso fue lo que confirmó el propio Paz, luego de saber quiénes serán sus operadores adversarios. “En todo caso, no me preocupa quién está al otro lado.

Nosotros vamos a trabajar, no soy yo solo, somos un equipo de gente, todos acá bolivianos”, dijo. Aunque más adelante admitió que podrían consultar a una empresa extranjera para el apoyo en internet principalmente. “Tal vez si necesitamos algunas cosas; ahora hay muchas formas se ha iniciado las campa- ñas por WhatsApp, esa es una cosa que no conozco muy bien, lo admito, tal vez ahí podamos requerir un par de días que venga una empresa a darnos un taller, cosas así”, dijo el analista.

Ayer, la dirigencia de Comunidad Ciudadana que impulsa la candidatura de Carlos Mesa se reunió en La Paz y por primera vez estuvo presente el tercer aliado de peso en el sur, el Gobernador de Tarija, Adrian Oliva, quien dijo que junto con su agrupación, Todos, decidieron apoyar la candidatura del expresidente. En su percepción, con seis meses de campaña aún, todos los partidos y candidatos creen que tienen posibilidades de victoria electoral y confía que más adelante otros partidos menores se sumen a este frente, que es el que tiene más posibilidad de vencer a Evo Morales. El FRI, mientras tanto, reivindicó su presencia y dijo que eso se reflejó en las últimas encuestas que dieron como ganador a Mesa en el sur