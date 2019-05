Asambleístas tarijeños plantean principio de igualdad para elección de autoridades

Los asambleístas Willman Cardozo y Bicher Ordoñez, de Unidad Departamental Autonomista (UDA), plantearon la incorporación del principio de igualdad para la elección de autoridades en las urnas, amparado en el artículo 23 inciso C del pacto de San José de Costa Rica.

Cardozo sustentó la propuesta, al decir que no se puede obligar al gobernador Adrián Oliva a que renuncie al cargo para repostularse, en comparación al presidente Evo Morales que tiene el privilegio de seguir gobernando y postularse.

“En Bolivia no puede haber candidatos de primera ni de segunda. Por eso planteamos el principio de igualdad en democracia para la elección de autoridades, tal como establece el artículo 23 inciso C del pacto de San José de Costa Rica, no es posible que Evo no renuncie en una clara muestra de estar violando un derecho de las demás autoridades que buscan la reelección”, dijo.

El asambleísta se sumó a la posición de adoptada por el gobernador de La Paz, Félix Patzi, quien advirtió de no dimitir al cargo para postularse como candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) argumentando que se excluyó el requisito del artículo de la Ley 248 de la Ley de Organizaciones Políticas.

Ante esta situación, Cardozo y Ordoñez coincidieron que plantearán al interior de la Asamblea Legislativa la inclusión del principio de igualdad para la elección en la Ley Electoral Departamental en fase de debate.

La asambleísta por el MAS, Guadalupe Jurado, minimizó la propuesta de ambos asambleístas, al considerar que es parte de una reacción hormonal para hacer quedar mal partido en función de gobierno.