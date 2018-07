Asambleístas opositores presentaron este jueves una denuncia penal en la Fiscalía General en contra de los ministros de Justicia y de Minería, Héctor Arce y César Navarro, respectivamente. La denuncia también alcanza al procurador Pablo Menacho, a la ex procuradora Carmiña Llorenty, a la ex subprocuradora Elizabeth Arismendi, al fiscal de La Paz, Edwin Blanco y al fiscal Flavio Maldonado, también de La Paz. Buscan que estas autoridades y ex funcionarios públicos sean incluidos dentro de la investigación por el caso Quiborax.

La denuncia fue formalizada por el diputado Wilson Santamaría que acusa a los mencionados funcionarios de gobierno por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y fraude procesal en el caso Quiborax.

Explicó que inicialmente pretendían adherirse a la denuncia del ex presidente Carlos Mesa contra las mismas autoridades. Pero, debido a que surgieron nuevos elementos dentro del trámite del laudo arbitral, como el desistimiento de procesos por parte del Estado boliviano en favor de ciudadanos chilenos accionistas de la Quiborax y el pago de $us 42 millones; prefirieron plantear una nueva demanda.

"Se filtró información; se permitió la competencia de un tribunal internacional de arbitraje, sabiendo que se falsificó documentos y que el falsificador admitió su culpa, pero le pagaron de forma irresponsable más de 42 millones de dólares provocando un verdadero atentado al Estado boliviano", dijo Santamaría.

La denuncia contra Blanco y el fiscal Flavio Maldonado de La Paz es por el desistimiento del proceso en contra de ocho miembros de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax y horas después, el Estado pagó una millonaria suma a los accionistas de esa empresa.