Asamblea no tratará juicio a Mesa en esta legislatura

El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, informó este jueves la decisión de esa instancia de no tratar en esta legislatura, 2018-2019, el juicio de responsabilidades contra Carlos de Mesa por la reversión de las concesiones mineras de la empresa chilena Quiborax.

"La Asamblea Legislativa no va a tratar el tema de Carlos de Mesa y el juicio por el caso Quiborax en esta legislatura, por un sencilla razón, tenemos acumulados varios pedidos de juicios de responsabilidades y el caso de Carlos de Mesa irá al final", explicó en conferencia de prensa.

Conoce más:

Calificó como un "teatro de mala calidad" las apariciones públicas del también vocero de la causa marítima y lo instó a protagonizar ahora un debate político sobre las candidaturas, frente a la propuesta del MAS y lo que tiene la oposición.

"El señor Mesa no es un político perseguido, es un político con delirio de persecución y figuración, una vez que decimos que la Asamblea no tratará el tema, por tanto, puede ser candidato, entonces, no puede tratar el juicio para victimizarse o figurar", agregó García Linera.

Lea también:

Los pronunciamientos realizados por el exjefe de Estado, a decir de la autoridad, son un "acto inmoral" que "abusa de la confianza de las personas y que derrumba su (propia) dignidad" y enfatizó las diferencias que existen entre la reversión por Quiborax y la expropiación de Guaracachi instruida por Evo Morales.

García Linera reconoció que los integrantes de la empresa con capitales chilenos eran unos "piratas y maleantes", pero aseveró que "no se puede combatir un delito con otro delito", hecho que atribuyó a la administración de Mesa con la forma en la que expulsó a esa firma extranjera.

Puedes ver:

Finalmente, el vicepresidente pidió a Mesa dejar de hacer proselitismo con este proceso judicial. "Puede ser candidato, no hay ninguna guillotina judicial sobre él, solo que no haga campaña con el juicio, si quiere ser candidato, adelante, sabrá él", enfatizó.