Asamblea llama a sesión para considerar informe sobre el caso Lava Jato

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) considerará el miércoles, desde las 09:00, el informe final de la comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Odebrecht (EEUU) - Lava Jato Camargo Correa (Brasil), según una convocatoria pública realizada esta jornada.

El documento, que presuntamente involucra a los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, será analizado por diputados y senadores para tomar decisiones al respecto.

Ayer la presidenta de dicha comisión, Susana Rivero, afirmó que la indagación está respaldada con documentos que establecen indicios que aluden al expresidente Carlos Mesa y sus colaboradores.

Convocatoria de la Asamblea:

"El expresidente Mesa solo quiere distraer (....) Aquí están los documentos, aquí están sus decretos firmados, y muchos viajes y coincidencias de sus colaboradores y plata irregular", explicó la asambleísta del MAS en entrevista con medios estatales.

Sin embargo, la diputada reiteró que la comisión no pide que enjuicien a Mesa, pero las conclusiones podrían ser derivadas al Ministerio Público. "Nosotros recomendamos con semejantes indicios que el fiscal general de Bolivia tiene que activar la cooperación judicial, así se llama en términos jurídicos para que el fiscal que hay en Brasil pueda contactarse con todas estas personas que están todas procesadas en su país para que nos den mayores elementos", agregó.

Mesa, en entrevista con EL DEBER, afirmó que "lo que yo conozco, es un solo dato referido a un apellido C. Morales que aparece en el informe Castillo de Arena referido a unos pagos recibidos en el mes de agosto del año 2008; no me consta que ese C. Morales fuera el señor Carlos Morales, ese es un tema que no puedo afirmar".