Asamblea censura a Patzi en interpelación por atención a desastres

Fue censurado. El gobernador de La Paz, Félix Patzi, no recibió hoy el voto de confianza por parte de la Asamblea Legislativa Departamental en el marco de una interpelación sobre las acciones asumidas para la atención de desastres naturales.

La autoridad local respondió 33 preguntas, pero no logró convencer a los representantes del MAS y de Unidad Nacional (UN), que votaron en su contra. Sin embargo, solo se le retira la confianza de forma simbólica en el tema en específico, y no afecta sus demás funciones.

"Ha usado a la Gobernación como un trampolín político a una candidatura que ahora es su prioridad, pues la Gobernación no le interesa, ni el departamento y menos sus problemas, porque no ha respondido al tema de la basura, ni a los desastres naturales ocurridos en varios municipios", sostuvo la asambleísta departamental oficialista, Fabiola Almanza.

En su momento, cuando se registró el deslizamiento en la ruta a Caranavi, Patzi, cuestionado por no llegar hasta el sitio de la tragedia, respondió: "¿Qué voy a hacer yo en el lugar? No soy maquinista, no soy tractorista".

La actual autoridad departamental es candidato a la Presidencia por parte del Movimiento Tercer Sistema (MTS). Hay incertidumbre sobre quién ocupará su lugar cuando renuncie para abocarse a la campaña.

