Arte Bolivia revela que Evo escuchó su oferta y la de Groux para los juegos

Arte Bolivia SRL rompió el silencio y reveló nuevos datos sobre la pugna que perdió ante la empresa Kronopios, del exministro Pablo Groux, para la organización de los actos de inauguración y clausura de los XI Juegos Deportivos Suramericanos: desveló que no participó en una puja con 33 empresas para postularse (como había informado el ministro de Deportes, Tito Montaño), sino que recibió una invitación del Comité Organizador a principios de diciembre de 2017 para presentar una propuesta; la redactó en dos semanas y la presentó. El 30 de diciembre recibió una llamada y el 1 de enero, durante el feriado de Año Nuevo, la presentaron al presidente Evo Morales en persona.

Alejandro Leytón y Maya Portillo, socios principales de esta empresa, accedieron a una entrevista exclusiva con EL DEBER y confirmaron que comparecieron ante el presidente Morales un mes antes de que se inicie el proceso de contratación. Después de 45 minutos de disertación ante el presidente, ellos se retiraron y le tocó el turno a Groux, relataron.

Se consultó a varias instancias del Gobierno sobre este relato, pero no lo confirmaron. Por ejemplo, al ser consultada por la reunión del 1 de enero con Morales, la ministra de Comunicación, Gísela López, respondió así: “Lo único que puedo decir es que hay una intencionalidad política de echarle lodo a los juegos deportivos más importantes de los últimos años que se van a desarrollar en Bolivia. Ante cualquier indicio o irregularidad que hubiese en procesos de contratación (...), pues están las instancias correspondientes para hacer las denuncias y presentar las pruebas”.

Cuando se le preguntó si es que el presidente se pronunciaría sobre esta revelación, ella replicó: “¿Sobre qué se va a pronunciar? ¿Sobre una denuncia periodística? ¿Esta denuncia tiene pruebas, tiene documentos? Si las hay, se debe acudir a la instancia que corresponda. No nos podemos basar en una nota de prensa”.

El ministro de Deportes, Tito Montaño, que el martes dijo a EL DEBER que las reuniones con el presidente se realizan para ver temas respecto al desarrollo del deporte y que no eran para evaluar las propuestas de los contratistas, ayer prefirió derivar la consulta al director general ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos, Juan Manuel Chevarría, quien a su vez no contestó su celular.

Pero un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia informó que, por instrucción de su titular, Héctor Arce, una comisión conformada por el Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Deportes realiza ya una verificación documental técnica exhaustiva para comprobar si hubo irregularidades en la adjudicación de Kronopios.

El testimonio



La oposición denunció en principio que un mes antes de que el Comité Organizador contratara a Kronopios, el presidente Evo Morales conoció las propuestas. El Diario Mayor evidenció que existe una nota de la página oficial de los juegos, incluso con fotos, y otra de la agencia ABI, que documentaron un encuentro que se realizó a fines de diciembre de 2017, donde el mandatario y otras autoridades analizaron las propuestas. Ahora, Arte Bolivia dice que el presidente se entrevistó con ellos.

En octubre, Arte Bolivia organizó el festival experimental Viva el Arte, que se realizó en el Campo Ferial Chuquiago Marka de La Paz.

Allí, Leytón y sus cuatro socios conocieron al director general ejecutivo de Codesur, Juan Manuel Chevarría, quien en esos días “se encontraba en La Paz y se tomó el tiempo de visitar nuestra muestra, como lo hicieron embajadores y otras personalidades. Al parecer quedó impresionado con lo que hicimos. En esa oportunidad nos conocimos, nos sacamos fotos y ahí quedó”. Sin embargo, Leytón relató que a principios de diciembre les llegó una invitación en la que Codesur les consultaba si su compañía estaba interesada en presentar una propuesta para la inauguración y clausura del evento deportivo.

La versión que dio el ministro Montaño la semana pasada dice que hubo 33 empresas en una puja por la contratación directa.

Asimismo, una diferencia entre la propuesta de Arte Bolivia y Kronopios se ve en una explicación que dio Groux: el exministro señaló en su descargo que trabajó al menos un año en el proyecto, mientras que Arte Bolivia tuvo dos semanas, “sin dormir, porque nos percatamos de la dimensión del evento. Ya habíamos tenido experiencia manejando muchas personas; sin embargo, esto ya era el siguiente nivel para nosotros, pero asumimos el reto como una empresa joven y es falso que queríamos ayudar al exministro, como dijo la oposición”, acotó Leytón.

Enviaron un documento que tenía dos tomos. Especificó que con la invitación les llegó solamente un punteo de lo que “sí o sí” necesitaba la propuesta, una para la inauguración y otra para la clausura. Ninguno de los socios recordó la fecha exacta, pero aseguraron que el envío de su propuesta se hizo “antes de Navidad”.

Desde ese momento, hasta el 31 de enero, no supieron nada. Pero, en la víspera de Año Nuevo, recibieron otra llamada. Leytón precisó que “era una señora de Codesur, no me acuerdo el cargo, preguntando si al día siguiente podíamos asistir a una presentación del proyecto. Obviamente, aceptamos; fuimos en la mañana, la citación era a las 15:00”.

El panel que los examinó estaba encabezado por el presidente Morales. Lo acompañaron el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas; el ministro Montaño, el director de Codesur y la jefa de ceremonial, Marlene Montaño. Allí se enteraron de que su oponente era Pablo Groux.

Un documento clave

Solicitud

El informe técnico 002/2018 que elaboró la jefa de la Unidad de Protocolo y Ceremonial de Codesur, Marlene Gloria Montaño, data del 24 de enero de 2018; es una solicitud para iniciar el proceso de contratación de los servicios de organización de la inauguración y clausura de los juegos.

No da toda la información

Ese documento señala que la reunión de alto nivel que se realizó el 28 de diciembre (no menciona al presidente) tuvo un cuarto intermedio hasta el 1 de enero. No menciona las entrevistas con las empresas.