Argentina y España concentrarán la batalla electoral en el exterior

En Argentina (116.568) y España (70.148) hay en total 186.716 bolivianos que fueron empadronados para el referéndum del 21-F, en 2016. Ambos países concentran el 72% de los 258.990 de los votantes registrados en 33 naciones, más allá de las fronteras bolivianas. Ese es el ‘mercado electoral’ que, según los partidos políticos, puede voltear una elección cerrada en las generales de octubre. Ahora, su objetivo es conquistarlo.

De hecho, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ya se puso manos a la obra y el martes realizó su primera visita a Buenos Aires, donde se reunió con residentes bolivianos.

Saúl Lara, dirigente de la alianza mesista, informó de que la gira continuará por las ciudades españolas de Barcelona y Madrid, que luego pasará a Estados Unidos, donde sostendrá encuentros con compatriotas en los estados de Virginia, Meryland y Washington. La gira concluirá en Sao Paolo, Brasil.

El senador opositor y candidato presidencial por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, recordó que tras el referéndum del 21-F, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo a los medios que el No se iba a revertir con la votación del exterior, pero eso no ocurrió.

En aquella ocasión el Sí a la repostulación del presidente Evo Morales, en Argentina, se impuso con un 82% frente al 18% del No. Sin embargo, el ausentismo fue demasiado alto. De más de 116.000 personas que estaban inscritas sólo fueron a las urnas poco más de 28.800.

Para Ortiz, eso demuestra “que no es como dice el MAS, que tienen todo ganado en el exterior” y dice que hay mucho por hacer.

El senador del MAS, Erwin Rivero, no coincide con su colega y asegura que el partido oficialista sostiene su campaña con los logros de la gestión de Evo Morales,” que han cambiado la historia del país” y que tienen “apoyo mayoritario dentro y fuera del territorio”.

Otros sectores del oficialismo consideran que la campaña en el exterior tiene su importancia, pero no es la fundamental, ya que conseguir votos en regiones que tienen 500.000 habitantes puede dar más rédito, con curules uninominales, dijo una alta fuente gubernamental.

Mientras, la labor de Bolivia Dice No estará enfocada en dos áreas. Primero, a perfeccionar el sistema de control electoral que Demócratas ya puso en marcha en 2016, principalmente en Argentina y España. Ortiz anunció que se construyen proyectos políticos como Demócratas España. “Tenemos pasos dados para hacerlo en Argentina. Hace cuatro meses estuve en Madrid, en diciembre pasé por Virginia, EEUU, y seguiremos viajando, para contar con una red muy fuerte”, contó.