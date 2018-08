Asegura que no existen bases ni uniformados extranjeros en el despliegue. El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, descartó que su país pretenda intimidar a Bolivia con el despliegue de militares en la frontera. Enfatizó que esa acción es para luchar contra el narcotráfico y la trata y tráfico de personas.

"Bajo ningún punto de vista podríamos realizar alguna actividad que pueda pensarse que realmente Argentina quiere avanzar sobre la soberanía boliviana. No hay intencionalidad de ningún tipo", recalcó el diplomático en conferencia de prensa.

Los datos oficiales indican que actualmente son 50 efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas los que están desplegados en la localidad de La Quiaca (Jujuy), frente a la población boliviana de Villazón.

El ministro de Defensa de la vecina nación, Oscar Aguad, destacó que "tenemos excelentes relaciones con nuestros vecinos", en declaraciones recogidas por medios de su país. "El plan de la Argentina de desplegar militares en la frontera norte forma parte de un programa del Gobierno de (Mauricio) Macri de dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y es parte de una decisión soberana de la Argentina", acotó.

La polémica surgió ayer, tras las palabras del presidente Evo Morales, que advirtió un intento de amedrentamiento por parte de esas fuerzas, señalando que rechaza semejante despliegue y destacando la fortaleza de las organizaciones sociales del país.

"Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo estos días Argentina, militarizar la frontera con Bolivia, la Quiaca, al frente de Villazón, lo que hacen, amedrentar, intentar asustarnos, no nos vamos a asustar, estamos (con) el pueblo unido, somos un pueblo, somos fuerzas sociales. Intenten amedrentarnos como sea, no van a poder", declaró Morales desde Chuquisaca.